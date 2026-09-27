Un muzeu ambulant, plin cu bijuterii pe patru roţi, a trecut astăzi prin Gura Humorului. Peste 100 de autovehicule istorice, originale, complet restaurate şi perfect întreţinute au putut fi admirate, fiecare cu povestea sa. Vedeta expoziţiei a fost un Buick Special din 1938.

Aşa sună motorul unui Buick Special, construit înainte de al Doilea Război Mondial în Statele Unite ale Americii. E parcat tocmai la Gura Humorului, ca parte a unei colecţii impresionante de autovechicule de epocă. Sunt doar două Buick-uri de acest fel în România. Iar cel care întoarce toate privirile în Bucovina în aceste zile îi aparţine unui colecţionar care mai are 14 bijuterii pe patru roţi acasă.

"Are doar trei viteze, 4100 cm, şi cai nu are grozav de mulţi, în jur de 50. O am din ianuarie. Înseamna provocare, studiu, întrebări şi rezolvarea problemelor care apar", a declarat Iulian Tudorică, colecţionar.

Colecţionari de maşini istorice din toată ţara au plecat în paradă pe străzile staţiunii. Un Austin din anii 30 a atras toate privirile. La aproape o sută de ani, are încă toate piesele originale.

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"Pe lângă acesta mai avem acasă și un Morris din 1933 cu panoramic. L-am văzut pe internet în UK și am zis să mergem să vedem una dintre ele. După ce le-am văzut, m-am îndrăgostit sincer să fiu și le am achiziționat pe amândouă. E ceva unic, ceva special", spune George Iesan, colecţionar.

Senzaţia de la volan e cu adevărat specială, dar la fel e şi întreţinerea automobilelor. "Ne bucuram sa scoatem aceste masini din garaj pentru ca ne sunt noua dragi, si vrem sa aratam publicului ca un vehicul vechi poate fi restaurat,poate si ei masini vechi 10 37 vrem sa ransmitem aceasta pasiune mai departe", a declarat Liviu Domunco, vicepreşedintele Retromobil Suceava.

Artur vine din Botoşani, are 9 ani şi o mini colecţie de asfel de maşini. Le admiră şi pe cele în mărime naturală, desigur. "Aici avem un WV Beatle 1974, această maşină este a mea, dar această maşină este a tatălui meu".

Şi cum România nu are încă un muzeu al autovehiculelor istorice, proprietarii şi colecţionarii speră să se adune cât mai des la astfel de expoziţii naţionale.