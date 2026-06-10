Violențe extreme au izbucnit în Belfast după ce un solicitant de azil sudanez a rănit grav, cu un cuțit, un bărbat de 40 de ani. Imaginile șocante, distribuite rapid pe internet, au declanșat o adevărată revoltă anti-imigrație. Sute de protestatari mascați au incendiat un autobuz, au blocat transportul public și au atacat poliția cu cărămizi. În timp ce autoritățile și liderii politici din Irlanda de Nord fac apeluri disperate la calm, liderii populiști acuză guvernul că acordă prea ușor statutul de refugiat unor persoane neverificate.

Protestatari anti-imigrație din Marea Britanie au ieșit în stradă marți, după ce un bărbat în vârstă de 30 de ani, despre care se crede că este din Sudan, a fost acuzat de tentativă de omor în urma unui atac cu cuțitul din Irlanda de Nord, pe care prim-ministrul Keir Starmer l-a condamnat ca fiind "oribil".

Mulțimi mascate s-au adunat marți seara în diferite părți ale Belfastului, dând foc mai multor case, maşini şi baricade.

Un videoclip de pe rețelele de socializare verificat de CNN arată case din capitala Irlandei de Nord cuprinse de flăcări, în timp ce un vehicul de urgență și pompierii aleargă pe stradă. Tensiunile au crescut și în orașul vecin Newtown Abbey, unde protestatarii au dat foc la două mașini, conform unui videoclip geolocalizat de CNN, și în Kilkeel, unde o altă mașină a fost incendiată.

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Proteste au fost raportate și în alte orașe din Anglia, Țara Galilor și Scoția.

Protestele au izbucnit după ce poliția locală a anunțat marți că a acuzat un bărbat de tentativă de omor în legătură cu un atac cu cuțit, în urma căruia un alt bărbat a fost internat în spital cu răni la ochi, spate și față.