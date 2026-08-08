Președintele care a promis că îl va ruga pe Trump să îi bombardeze țara și-a preluat mandatul: "Tigrul e aici"

Abelardo de la Espriella este oficial noul președinte al Columbiei. Acesta a preluat oficial mandatul. Cel care s-a poreclit singur "Tigrul" le-a promis columbienilor că va distruge cartelurile de droguri și că va construi mega închisori în jungla amazoniană.

Abelardo de la Espriella, un avocat milionar din Columbia, este noul președinte al țării. Acesta a preluat oficial mandatul de președinte după ce a câștigat alegerile din luna iunie, când l-a învins pe Ivan Cepeda cu o marjă de doar un procent.

De la Espriella, care a obținut în primul tur al alegerilor 43.7% din voturi și în al doilea 49.66% (vs. 48.7% obținute de Cepeda), a candidat din postura de independent, dar a fost sprijinit de o alianță de dreapta numită "Apărătorii Patriei".

"Tigrul" a promis război contra criminalității

Articolul continuă după reclamă

Abelardo de la Espriella a cucerit o mare parte din electoratul columbian prin retorica sa populistă și prin promisiunile privind reducerea criminalității.

"Cartelurile, bandele criminale și grupurile narcoteroriste vor avea două variante: să se supună legii sau să suporte forța totală și neiertătoare a forțelor de securitate", a spus el în primul discurs ca președinte.

"Tigrul este aici, iar ei trebuie să știe că nu vom face concesii când vine vorba despre apărarea oamenilor din Columbia", a adăugat de la Espriella.

De la Espriella a promis mega închisori pentru criminali

Un om politic neobișnuit, de la Espriella este doar ultimul dintre candidații de dreapta care au cucerit electoratul din America de Sud și America Centrală. El este comparat cu Javier Millei din Argentina, dar mai ales cu Nayib Bukele din El Salvador.

De la Espriella a promis, de altfel, că va ordona construirea unor închisori în jungla amazoniană pentru cei mai periculoși criminali și narcotraficanți care pășesc pe pământ columbian.

"Trebuie să ne facem ordine în propria casă", a mai spus el.

Columbia se luptă de decenii întregi cu grupurile care fac trafic de narcotice, dar și cu mișcările rebele revoluționare precum FARC. Financial Times scrie că între 1958 și 2016 nu mai puțin de 450.000 de oameni au murit în urma conflictului stat-carteluri.

A ținut primul discurs la Cali, nu în Bogota

Interesant este că Abelardo de la Espriella a ales un alt oraș decât capitala țării pentru primul său discurs. Acesta a vorbit în Cali, un oraș cunoscut pentru criminalitatea ridicată. Unele voci spun că acesta a intenționat să le dea un semnal puternic răufăcătorilor - acela că nu se teme de un război cu ei.

A șocat când a spus că îl va ruga pe Trump să bombardeze

În trecut, Abelardo de la Espriella a șocat atunci când a spus că va lansa o ofensivă aeriană asupra cartelurilor de droguri alături de forțele americane și israeliene. El a afirmat că îi va ruga pe Donald Trump și pe Benjamin Netanyahu să îl ajute să bombardeze zonele controlate de narcootraficanți sau de mișcările de gherilă.