Turcia restricționează accesul navelor în Marea Neagră după atacurile Rusiei și Ucrainei, spun surse Bloomberg

Turcia restricționează accesul navelor comerciale către Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor ruse și ucrainene asupra vaselor din regiune. Ankara a început să limiteze sau să amâne aprobarea unor curse către porturi din Rusia și Ucraina, invocând necesitatea unor măsuri suplimentare pentru siguranța navigației.

Direcția Generală turcă pentru Siguranță Costieră a informat mai multe nave care se îndreptau spre Novorossiisk, în Rusia, un important port pentru exporturile de petrol și cereale, că în prezent nu emite autorizații de tranzit pentru astfel de curse sau că are nevoie de mai mult timp pentru a analiza cererile de trecere prin Strâmtoarea Dardanele, afirmă surse citate de Bloomberg, potrivit Mediafax.

În practică, măsura reduce numărul navelor care pot intra în Marea Neagră, unde atacurile asupra transportului comercial s-au intensificat în ultima perioadă.

Printre navele vizate s-au numărat și unele deținute de companii turcești, iar Ankara a cerut măsuri suplimentare pentru siguranța navigației.

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La începutul acestei săptămâni, Ministerul turc de Externe a anunțat că mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în atacuri cu drone asupra a două nave deținute de companii din Turcia.

"Reiterăm apelul nostru către toți actorii implicați, în special către părțile aflate în război, să pună în aplicare de urgență măsuri concrete pentru a asigura siguranța navigației în Marea Neagră", a transmis Ministerul turc de Externe într-un comunicat publicat marți, adăugând că o escaladare ar avea "consecințe negative multiple", inclusiv asupra securității alimentare.

Unele nave au fost informate că restricțiile se aplică și curselor către Ucraina, au mai declarat sursele Bloomberg.

Măsura ar putea afecta suplimentar comerțul mondial, într-un moment în care transporturile de petrol sunt deja perturbate semnificativ de războiul din Iran și de reducerea volumelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Intensificarea atacurilor ruse și ucrainene a provocat îngrijorări și în privința exporturilor de cereale din regiunea Mării Negre, contribuind la creșterea prețului grâului până la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în luna iulie.