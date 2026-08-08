Cel mai bătrân președinte din lume a plecat în concediu de două luni și nu s-a întors

Președintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, se află în Europa de la începutul lunii iunie și nu a revenit până acum în țară. Plecarea fusese prezentată de autorități drept o călătorie privată de scurtă durată, însă absența s-a prelungit deja pentru aproximativ două luni.

Paul Biya, presedintele Camerunului, fata in fata cu Papa Leon - ProfiMediaImages

Situația stârnește întrebări în Camerun, în special în contextul vârstei înaintate a președintelui și al faptului că țara nu are un vicepreședinte care să îi poată prelua atribuțiile. Opoziția susține că instituțiile statului funcționează practic "pe pilot automat", în timp ce investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației.

Paul Biya a plecat din Camerun pe 7 iunie

Paul Biya ar fi părăsit Camerunul pe 7 iunie, pentru o vacanță privată în Europa. Președintele nu s-a întors însă la Yaounde, iar absența sa a devenit una dintre cele mai lungi din ultimii ani.

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Legislația cameruneză nu îi interzice șefului statului să petreacă mai multe luni în afara țării. Totuși, situația este neobișnuită deoarece Biya nu a desemnat un vicepreședinte care să preia oficial atribuțiile prezidențiale în cazul unei absențe prelungite.

Lipsa unei explicații detaliate privind durata șederii sale a alimentat speculațiile despre starea președintelui și despre modul în care sunt luate deciziile la nivelul conducerii statului.

Opoziția cere explicații și pune sub semnul întrebării conducerea țării

Absența lui Biya este intens criticată de opoziție. Issa Tchiroma Bakary, fost aliat al președintelui și actual lider al opoziției, susține că există o îngrijorare tot mai mare în rândul populației cu privire la situația liderului camerunez.

Bakary a afirmat că prelungirea șederii lui Biya în Elveția accentuează problemele de legitimitate ale regimului. El a criticat, de asemenea, modul în care președintele continuă să exercite puterea, în ciuda absenței sale fizice din țară.

Un profesor de drept public și internațional de la Universitatea din Dschang, Wilson Tamfuh, a atras la rândul său atenția asupra impactului vârstei și al problemelor de sănătate asupra modului în care este condus Camerunul.

Președintele a făcut schimbări importante în armată din străinătate

Deși se află în afara țării, Paul Biya continuă să ia decizii importante. Recent, el a aprobat modificări semnificative în conducerea armatei cameruneze.

Trei decrete prezidențiale au fost semnate și publicate luni pe contul oficial al președintelui. Printre măsuri se numără promovarea comandantului Gărzii Prezidențiale la gradul de general de brigadă și schimbarea comandanților din patru dintre cele cinci districte militare unificate.

A fost numit și un nou comandant al Brigăzii de Intervenție Rapidă, una dintre cele mai importante structuri de securitate ale țării.

Investitorii se tem de o posibilă tranziție politică

Absența președintelui începe să aibă consecințe și asupra mediului financiar. Investitorii încearcă să afle dacă în Camerun se pregătește, discret, o eventuală tranziție politică.

Obligațiunile Camerunului denominate în dolari au avut, de la începutul lunii iunie, una dintre cele mai slabe evoluții în rândul obligațiunilor emise de statele africane. Incertitudinea este legată în special de succesiunea la putere și de capacitatea instituțiilor de a funcționa eficient în lipsa președintelui.

Paul Biya conduce Camerunul din 1982

Paul Biya este unul dintre cei mai longevivi lideri politici ai Africii. El se află la conducerea Camerunului din noiembrie 1982 și este în prezent cel mai în vârstă șef de stat aflat în funcție.

În octombrie 2025, Biya a obținut al optulea mandat prezidențial. Alegerile au fost contestate de opoziție, care a acuzat fraude electorale și a susținut că rezultatele oficiale nu reflectă votul populației.

Absența sa prelungită readuce astfel în atenție întrebările privind starea sa de sănătate, funcționarea administrației și, mai ales, viitorul conducerii Camerunului.