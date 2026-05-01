Dispariţia a doi frați din Râşnov a pus pe jar o întreagă comunitate şi a scos la iveală o poveste impresionantă. Copiii au plecat singuri de la şcoală, dar nu acasă. Se temeau că cineva îi urmăreşte, după ce chiar ei au ajutat la prinderea unui agresor din localitate. Un localnic i-a găsit într-o casă în construcţie - erau ascunşi acolo de 24 de ore, în lada unui pat.

Speriaţi că cineva îi urmăreşte, Maris şi Mihai au petrecut noaptea ascunşi în lada unui pat, într-o casă nelocuită. Acolo i-au găsit şi localnicii, după aproape 24 de ore de căutări disperate. Erau la numai 500 de metri distanţă de blocul în care locuiesc.

"Ne-a zis o femeie de aici că a văzut aseară că au vrut să sară gardul, am intrat în casă și i-am găsit acolo. Din punctul meu de vedere nu e ok. Eu din ce am discutat cu copilul a zis că au fugit din cauză că s-au ascuns. Erau speriați.", spune bărbatul care i-a găsit.

"Doar agitați, vă dați seama, pentru că s-au speriat în momentul în care colegii mei au intrat peste ei și i-au găsit în imobilul respectiv, însă starea de sănătate pare a fi una bună, dar urmează a fi supuși examenului de specialitate.", explică Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Articolul continuă după reclamă

Era ora 12 atunci când cei doi frați au plecat de la școală. Băieții erau așteptați acasă de mama lor, însă nu au apărut. Femeia a alertat poliția și a început şi ea căutările, pe cont propriu. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert în Râșnov și Brașov, iar la operaţiune s-au alăturat şi mai mulţi voluntari.

"Au plecat la școală, după ore au plecat cu 5 minute înainte să ajungă bunica lor. I-au condus pe niște colegi de clasă cu care se înțeleg foarte bine. Ei veneau acasă, dar de data asta au plecat, am luat legătura cu mama copilului care a fost condus și a zis că s-au dus să se mai plimbe și plimbați au fost.", mărturiseşte mama copiilor.

"În acest moment extindem căutările. După camerele de supraveghere, aceștia au apărut în seara zilei de ieri, circulând prin localitate.", adaugă Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Căutările s-au desfășurat fără întrerupere, mai ales că noaptea a fost una rece, cu o minimă de -3 grade Celsius.

Peste 100 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari au fost implicați încă de ieri seară în căutarea celor doi frați de 9 și respectiv 11 ani, în stațiunea Râșnov, județul Brașov.

Nimeni nu a ştiut motivul dispariţiei, dar copiii au o poveste incredibilă. Anul trecut, Mihai, fratele cel mare, era premiat pentru că a ajutat la prinderea unui bărbat cunoscut pentru că maltrata pisici. Chiar el a reuşit să-l blocheze într-o ghenă de gunoi până la sosirea poliţiştilor. Deşi individul este acum în arest, cei doi fraţi se temeau că cineva din anturajul lui îi căuta pentru răzbunare şi din acest motiv s-ar fi ascuns. Mama, în schimb, vorbeşte despre bullying la şcoală.

"Chestia e că la liceu acolo sunt niște copii care se iau tot timpul de ei, ba le cer bani, caută tot timpul motive să se ia de ei. Eu îi tot învăț evitați, ocoliți. Mamă mă opresc pe stradă, sar la mine, nu-i băgați în seamă mamă. Cu siguranță s-au speriat, că vorbesc urât cu toată lumea.", adaugă mama.

Autoritățile încearcă acum să afle care este motivul real al dispariţiei şi dacă, într-adevăr, cineva îi ameninţă pe copii.

În cele mai multe cazuri, plecările de acasă ale minorilor sunt un semnal de alarmă privind traume, abuzuri, neglijență sau bullying. Potrivit unui raport Salvaţi Copiii, în perioada mai 2024 - mai 2025, peste 9.500 de minori au fost dați dispăruți. Cele mai multe cazuri vizează adolescenți între 14 și 17 ani.

Claudiu Loghin

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰