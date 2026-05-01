Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan au dat mănuşile jos înainte de votul pe moţiunea de cenzură. Sorin Grindeanu îl compară pe şeful Guvernului cu Liviu Dragnea, fostul SĂU şef din PSD, cel care l-a dat jos cu o moţiune de cenzură şi care ulterior a făcut închisoare. Grindeanu spune, mai nou, că ar fi dispus să ocupe chiar el locul din capul mesei la şedinţele de Guvern. Ilie Bolojan spune "orice, dar nu cu PSD" şi anunţă că PNL are doar două opţiuni: formarea unui Guvern minoritar sau Opoziţia.

Cu patru zile înainte de votul care va decide soarta Guvernului, Ilie Bolojan caută susținere în Parlament.

"În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, Guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat. Dacă moțiunea nu trece, e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație, să se găsească o formulă de susținere stabilă", a afirmat Ilie Bolojan, premierul României.

Replica lui Bolojan după apelul PSD către liberali

Tot azi, premierul le-a dat replică social-democraților, după ce liderii PSD i-au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l "trădeze" pe Ilie Bolojan.

"În primul rând este o lipsă de politețe și de respect. PNL are un președinte ales prin Congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă", a mai declarat Bolojan.

Joi seara, vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis un mesaj către toți aleșii din Parlament. E vorba despre un raport care arată ce ar însemna listarea la Bursă a companiilor de Stat.

"Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest Guvern ar vrea să "vândă țara". Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor '90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu", a scris vicepremierul Oana Gheorghiu.

Grindeanu îl compară pe Bolojan cu Liviu Dragnea

În plin război politic, Sorin Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. În 2017, fostul lider PSD a forțat debarcarea lui Sorin Grindeanu din funcția de premier, pentru că acesta refuza să demisioneze. La acea vreme, din ordinul lui Dragnea, PSD și-a retras miniștrii din Guvern, iar ulterior a votat o moțiune de cenzură împotriva propriului premier.

"Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marți va trece moțiunea, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei Coaliții pro europene. Un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze întreaga scenă politică și dacă el nu mai e atunci trebuie să se strice absolut tot", a afirmat Sorin Grindeanu.

Altfel, șeful PSD spune că ar fi gata să preia chiar el poziția de premier.

"PSD va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția care se degajă în urma consultărilor. Dacă ai mei colegi vor hotărî acest lucru nu am niciun fel de ezitare. Suntem deschiși la variante care să asigure un Guvern majoritar. Nu susținem guverne minoritare și nu facem majorități în afara acestei Coaliții", a mai spus Grindeanu.

PNL și USR refuză o guvernare alături de PSD după moțiune

PNL și USR au anunțat că nu vor mai guverna cu PSD, dacă social democrații vor dărâma Guvernul cu ajutorul AUR. Moțiunea de cenzură inițiată de partidul lui George Simion va fi votată marțea viitoare, în Parlament.

