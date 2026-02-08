Antena Meniu Search
Revoltă în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă! Mii de protestatari s-au ciocnit cu forţele de ordine, în care au tras cu artificii şi au aruncat cu sticle. Ca să-i îndepărteze, ofiţerii au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Cinci persoane au fost arestate. Localnicii sunt nemulţumiţi de costul ridicat al vieţii, precum şi de impactul, spun ei dăunător, pe care îl are competiţia asupra mediului înconjurător. 

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 10:39

La nici câteva ore de la fastuoasa ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă, Milano a ajuns de nerecunoscut. Aseară, străzile oraşului italian s-au transformat într-un câmp de luptă, după ce protestul paşnic a degenerat rapid.

Sute de protestatari au început să arunce în forţele de ordine cu zeci de sticle, petarde şi artificii. Au încercat inclusiv să ocupe o autostradă din apropierea unei arene unde au loc competiţi sportive.

Ca să-i ţină departe, autorităţile au ripostat cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

Revoltele s-au încheiat cu arestarea a cinci persoane.

Oamenii se plâng de costul prea ridicat al vieţii, precum şi de impactul negativ pe care spun că întreaga competiţie îl are asupra mediului. Alte probleme ar fi şi utilizarea zăpezii artificiale precum şi tăierea copacilor pentru a face loc pistelor de bob. Lista nemulţumirilor e completată şi de prezenţa agenţilor americani de la imigrări, acuzaţi că au omorât din exces de zel doi oameni.

Competiţia de anul acesta a fost umbrită şi de alte evenimente. Un incendiu a afectat ieri căile ferate din apropierea oraşului Bologna, inclusiv cele care fac legătura cu Milano. Pe mai multe porţiuni, poliţia a găsit cabluri electrice tăiate. Iar pe direcţia Bologna - Padova au descoperit şi dezamorsat un dispozitiv exploziv improvizat. Autorităţile iau în calcul un posibil act de sabotaj. 

