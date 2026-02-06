Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano care încep în seara aceasta vor răsplăti sportivii cu cele mai preţioase medalii din istorie - aurul şi argintul au preţ-record. Strălucitoare sunt şi imaginile cu Cristi Chivu care a purtat aseară torţa olimpică. Au devenit virale şi au avut zeci de milioane de vizualizări.

Aplaudat de turişti veniți din toată lumea la Milano, Cristi Chivu a purtat torța olimpică însoțit de soţia Adelina şi cele două fete ale lor, Natalia şi Anastasia. Antrenorul lui Inter s-a fotografiat cu toţi fanii care l-au rugat să le dea o amintire.

Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a vedea flacăra olimpică

Zeci de mii de localnici şi turişti s-au adunat pe străzile din Milano pentru a vedea torţa olimpică şi vedetele care o purtau.

România a desemnat șapte purtători de drapel astfel: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano; Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) - Livigno; Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) - Predazzo; Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) - Cortina, scrie Mediafax.

"Este un moment unic în viaţă. I-am adus pe aceşti mici fani", a spus o persoană.

"Locuim în Milano de 20 de ani, iar pentru noi este un eveniment extraordinar", a adăugat un alt vizitator.

Fostul mare atacant Zlatan Ibrahimovic, care a jucat pentru AC Milan, a avut şi el onoarea să poarte astăzi flacăra olimpică.

"Sunt foarte mândru pentru că nu sunt italian, dar port torţa în Italia. Este un lucru foarte important, simt o emoţie foarte mare! Pentru mine, Milano este a doua casă", a declarat Zlatan Ibrahimovic, fost fotbalist.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă, pe stadionul San Siro

Jocurilor Olimpice de Iarnă încep în seara aceasta cu o ceremonie impresionantă pe celebrul stadion San Siro din Milano. Toate cele peste 77.000 de bilete s-au vândut în timp record, deşi au costat între 260 şi 2.000 de euro. România va fi reprezentată de 29 de sportivi, cu patinatoarea Julia Sauter portdrapel.

"Este foarte aglomerat, dar este frumos, sunt mulți oameni din diferite țări", a precizat un participant la spectacol.

Milano va fi cel mai bine păzit oraş din lumea în seara aceasta. Peste 50 de preşedinţi de pe tot globul vor fi spectatori la ceremonia de deschidere. Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, este escortat de agenți federali anti-imigraţie, acuzaţi că au omorât din exces de zel doi americani. Sute de tineri au protestat la Milano împotriva prezenţei lor.

