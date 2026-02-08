Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Brad Arnold a murit la 47 de ani. Boala de care suferea solistul trupei 3 Doors Down

Brad Arnold, solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani după o luptă cu cancerul, a confirmat formația.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 07:47
Brad Arnold Brad Arnold a murit la 47 de ani. Boala de care suferea solistul trupei 3 Doors Down - Profimedia

Brad Arnold, solistul și principalul compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani, scrie BBC. Trupa a anunțat decesul sâmbătă, precizând că Arnold s-a stins după o luptă cu cancerul.

„Va fi profund regretat și va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră”, a transmis formația într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Arnold dezvăluise în mai 2025 că fusese diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare în stadiul patru, o formă de cancer la rinichi care se extinsese la plămâni.

Arnold a fost membru fondator, vocalist și toboșar original al trupei 3 Doors Down, formată în Mississippi la mijlocul anilor ’90. Formația a cunoscut succesul la începutul anilor 2000, cu piese difuzate intens la radio precum „Kryptonite”, „Here Without You” și „When I’m Gone”.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit trupei, Arnold a scris „Kryptonite” în adolescență, compunând piesa în timpul orei de matematică, la doar 15 ani. Albumul de debut, The Better Life, a devenit unul dintre cele mai bine vândute discuri din Statele Unite în anul 2000, potrivit Mediafax.

Arnold a vorbit public despre diagnosticul său, spunând că nu îi este teamă și cerând fanilor să îl includă în rugăciunile lor. „Nu am niciun fel de teamă, sincer, nu mi-e deloc frică”, a spus solistul, adăugând că este dezamăgit de faptul că trupa va trebui să anuleze turneul pe care îl avea programat.

De asemenea, a vorbit deschis despre problemele cu alcoolul și a declarat că era abstinent din 2016. În interviuri anterioare, Arnold descria muzica drept o formă de eliberare emoțională și un mod de a se conecta cu ascultători aflați în situații similare.

Colegii de trupă au spus că moștenirea sa merge dincolo de talent, reflectând modestia, credința și bunătatea sa.

3 Doors Down a câștigat trei premii Billboard Music Awards și a rămas prezentă constant pe posturile de rock și pop timp de două decenii. Trupa a cântat la ceremonii de învestire prezidențială și, în 2004, a lansat Better Life Foundation pentru sprijinirea copiilor aflați în nevoie.

Brad Arnold o lasă în urmă pe soția sa, Jennifer.

Moartea sa reprezintă o nouă pierdere pentru trupă, după decesul membrului fondator Matt Roberts în 2016.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brad arnold cancer boala deces
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Ştiri externe » Brad Arnold a murit la 47 de ani. Boala de care suferea solistul trupei 3 Doors Down