Un paznic a murit pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, în tura de noapte, la -12 grade Celsius

Un bărbat de 55 de ani, angajat ca paznic pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a murit în timp ce se afla la serviciu, în tura de noapte. Decesul a fost confirmat sâmbătă de autoritățile italiene, iar ministrul infrastructurii, Matteo Salvini, a cerut declanșarea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

Bărbatul se afla la serviciu, în tura de noapte. Autoritățile au confirmat decesul său sâmbătă, transmite Associated Press.

Matteo Salvini, ministrul italian al infrastructurii, a solicitat o anchetă completă asupra circumstanțelor morții bărbatului în vârstă de 55 de ani.

Presa italiană a relatat că bărbatul a murit miercuri, în timp ce se afla la serviciu pe un șantier din afara patinoarului din stațiunea Cortina. În noaptea decesului său, temperatura a scăzut la -12 grade Celsius.

Decesul bărbatului a survenit la mai puțin de o lună înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie.

Oficialii orașului Cortina s-au declarat "profund îndurerați și tulburați de acest deces".

Cortina va găzdui probele de curling, săniuș și schi alpin feminin, notează sursa citată.

