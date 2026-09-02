Putin a venit cu harta să arate Chinei și Indiei cât teritoriu a mai ocupat din Ucraina

Vladimir Putin a recunoscut pentru prima oară că atacurile Ucrainei au provocat pierderi uriaşe economiei ruseşti. După ce a întărit alianţele cu Iran, China şi India, a pretins că va înfrânge armata lui Volodimir Zelenski. În ultimele ore, însă, panica s-a mutat pe aeroporturile din Rusia. Zeci de zboruri au fost anulate după ce Volodimir Zelenski a aruncat o ameninţare.

La summitul organizat în Kârgâzstan, Vladimir Putin a purtat discuţii tete-a-tete cu preşedinţii Chinei, Iranului, Indiei, Armeniei şi o întâlnire cu preşedintele Turciei şi Belarusului. După negocieri, liderul de la Kremlin s-a lăudat că armata lui a ocupat 270 de kilometri pătraţi din Ucraina luna trecută.

"Trupele rusești, în ciuda tuturor lucrurilor, își intensifică ritmul ofensivei în zona de operațiuni militare speciale", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Liderul de la Kremlin recunoaște pierderi economice provocate de dronele ucrainene

Vladimir Putin a recunoscut, însă, pentru prima dată, că atacurile cu drone ale Kievului au provocat pierderi serioase economiei.

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"Mai avem 10% din rafinării de reparat. Într-o perioadă de 40 de zile au fost avariate 100 de nave. Pagubele totale s-au ridicat la o sumă semnificativă, în jur de 1% din PIB", a declarat Vladimir Putin.

Iar Ucraina continuă să provoace haos în Rusia. Volodimir Zelenski a avertizat companiile aeriene să nu mai tranziteze spaţiul aerian rusesc.

Drept urmare, o companie din Turcia a anulat 80 de curse - unele au fost întoarse din drum de teama dronelor.

"Spaţiul aerian rusesc nu va mai fi deloc sigur. Ucraina nu ameninţă avioanele cu civili. Pur şi simplu, pe cerul Rusiei vor exista drone la o scară care trebuie luată în considerare", a afirmat Vladimir Putin.

Într-o tiradă împotriva Occidentului care ajută Ucraina, Vladimir Putin a lansat un avertisment plin de metafore.

"Occidentului colectiv, în perioada sovietică, i s-au dat definiții specifice care sunt valabile și astăzi. Sunt rechinii imperialismului. Dacă cineva vrea să ne tragă în jos pe lanţul trofic, să ne devoreze, Rusia le va da o lovitură în dinţi, în ciuda apetitului în creştere şi al dinţilor acestor rechini", a completat Putin.

Ca să se răzbune pe Occident, Vladimir Putin îşi ajută aliaţii. Financial Times a decoperit că Rusia a sprijinit în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice care ar putea pune în pericol navele de război americane.