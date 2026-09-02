Rusia ajută în secret Iranul de 3 ani să dezvolte rachete supersonice. Ce este tehnologia ramjet

Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice avansate, arată o investigaţie Financial Times care numeşte cooperarea dintre Moscova şi Teheran unul dintre cele mai importante transferuri de tehnologie militară strategică, despre care s-a aflat.

Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte o nouă categorie de rachete, printr-un program care se desfășoară de cel puţin 3 ani și poartă numele de cod C430L. În proiect sunt implicați specialiști ruși cu experiență valoroasă în domeniul rachetelor, iar scopul ar fi înarmarea Teheranului pentru a amenința portavioanele și alte nave de război americane din Orientul Mijlociu.

Ce este tehnologia ramjet

Programul a început în 2023 și a continuat inclusiv în 2026, în timpul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Dezvăluirile fac parte dintr-o investigație jurnalistică realizată de Financial Times, care s-a bazat pe analiza corespondenței dintre oficiali ruși, scursă în presă, a deplasărilor unor persoane implicate și a brevetelor militare.

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Obiectivul principal al programului este ajutarea Iranului să dezvolte rachete cu propulsie ramjet, adică un motor care permite unei rachete de croazieră să mențină zborul la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. A fost organizat de Rosoboronexport, companie de stat rusă pentru exportul de armament, în coordonare cu NPO Mashinostroyenia, o importantă companie din domeniul tehnologiei rachetelor, sancționată de SUA încă din 2014.

Este un semn că Moscova încearcă să extindă războiul din Ucraina și să oblige SUA să-și împartă atenția și resursele între mai multe zone de conflict. "Este vorba despre transferul unei tehnologii militare extrem de sensibile din punct de vedere strategic, pe care iranienii încearcă să o obțină de zeci de ani. Un program ca acesta ar necesita aprobarea politică de la cel mai înalt nivel din Rusia", a declarat Fabian Hinz, analist la organizația britanică Conflict Armament Research.

Cooperarea "arată că Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să atragă SUA în diferite teatre de operațiuni. Rusia nu mai ține la fel de mult cont de liniile roșii din regiune", a explicat și Nicole Grajewski, profesoară de științe politice din Paris, sugerând că Moscova este dispusă acum să facă lucruri în Orientul Mijlociu, considerate în trecut prea riscante.

De ce vrea Iranul rachete de croazieră cu tehnologie ramjet

Rachetele de croazieră supersonice se bazează atât pe viteza ridicată, cât și pe capacitatea de a zbura la altitudine joasă. Asta reduce timpul pe care sistemele sofisticate de apărare aeriană și antirachetă îl au la dispoziție pentru a le detecta și intercepta. Este deosebit de important pentru Iran în zona Golfului, unde SUA și aliații săi au sisteme avansate de apărare, atât terestre, cât și navale.

Deși nu există dovezi că iranienii au desfășurat rachete de croazieră supersonice dezvoltate cu sprijinul Rusiei, Teheranul a construit și testat în zbor sistemul de propulsie ramjet. "Acest lucru le-ar oferi iranienilor un sistem de armament strategic calitativ nou, care ar putea amenința navele Marinei SUA", a explicat Jim Lamson, fost analist militar al CIA specializat în Iran.

Relația militară strategică dintre Rusia și Iran este tot mai strânsă. Teheranul a furnizat Moscovei drone de atac Shahed, devenite arme de bază în războiul din Ucraina, și a ajutat Moscova să înceapă producția acestora în Rusia. Ucraina și Occidentul au acuzat Rusia că a ajutat Iranul în războiul cu SUA și Israel, oferindu-i imagini din satelit, sprijin pentru drone și componente pentru armament.

Cu toate acestea, programul C430L reprezintă o formă și mai profundă de cooperare, Moscova ajutând Teheranul să dobândească expertiza necesară pentru a dezvolta pe cont propriu un sistem avansat de armament strategic.

Ce schimburi de informaţii au făcut ruşii şi iranenii

Informațiile analizate de FT arată că oficiali ruși din domeniul exportului de armament și mai mulți ingineri de rang înalt de la Mashinostroyenia s-au deplasat repetat în Iran înainte ca acordul C430L să fie semnat oficial în noiembrie 2023.

Până în 2025, rușii au primit o cantitate importantă de materiale tehnice iraniene referitoare la ramjet. Inginerii ruși au analizat datele unui test efectuat de Iran și au trimis Teheranului o listă detaliată de întrebări legate de performanța sistemului. De pildă, inginerii ruși au vrut să afle dacă motorul ramjet a continuat să funcționeze după ce telemetria s-a întrerupt la mai puțin de un minut după începerea testului.

Schimbul de informații arată că rușii au analizat performanțele unui sistem construit și testat de Iran şi au oferit expertiză pentru identificarea problemelor și optimizarea lui.

Ameninţarea lui Putin din 2024

În aprilie 2025, Rosoboronexport a propus trimiterea în Iran a unei delegații de 24 de specialiști ruși pentru consultări tehnice în cadrul programului.

Proiectul era deja în desfășurare în momentul în care președintele Putin a amenințat, în 2024, că va răspunde după ce Occidentul a transferat în Ucraina rachete avansate cu rază lungă de acțiune prin "furnizarea armelor noastre din aceeași clasă în regiuni ale lumii în care vor fi desfășurate atacuri asupra unor obiective sensibile ale acelor țări care fac același lucru împotriva Rusiei".

Ieri, Vladimir Putin i-a spus președintelui iranian Masoud Pezeshkian că Moscova "încearcă să vă ofere ajutorul de care aveți nevoie în această perioadă dificilă", în timpul războiului cu SUA, și că "vă furnizează bunurile de care aveți nevoie", fără să ofere detalii.

Potrivit FT, Teheranul a apelat atât la tehnologia rusă, cât și la cea chineză pentru a corecta vulnerabilități din diferite domenii ale armatei, de la apărarea aeriană și informațiile de pe câmpul de luptă până la dezvoltarea unor arme de atac mai avansate.

Inginerii ruși implicați în programul secret C430L

Programul C430L a implicat ingineri de top de la Mashinostroyenia, printre care Alexander Dergachev, specialist în rachete lansate de pe mare și rachete de croazieră, Alexander Chebakov, expert în propulsie ramjet supersonică, și Yuri Prokhorchuk, specialist în aerodinamică, balistică și rachete de mare viteză. În deplasările în Iran a fost implicat și Vladislav Kuzmichev, șef în cadrul Rosoboronexport, care ar fi negociat ulterior contractul cu Ministerul iranian al Apărării.

Iranul are deja rachete balistice avansate și poate produce motoare pentru rachete de croazieră mai lente, dar nu reușise încă să stăpânească pe deplin tehnologia ramjet necesară unei rachete de croazieră supersonice. Este o lacună tehnologică pe care a încercat zeci de ani sa o remedieze prin cercetare, achiziții externe și chiar inginerie inversă.

Tehnologia pe care Iranul încearcă de zeci de ani să o obțină

Dezvoltarea unei arme funcționale bazate pe tehnologia ramjet este extrem de dificilă. Un număr redus de țări au cunoștințele tehnice necesare. "Rușii s-au concentrat pe această tehnologie de foarte mult timp. Oamenii cred că transferurile de tehnologie înseamnă doar trimiterea unor schițe, componente sau rachete întregi, dar este extrem de valorous faptul că un inginer de 60 de ani zboară acolo și rezolvă probleme folosindu-și experiența", a explicat Fabian Hinz.

"Dacă rușii reușesc să îi ajute pe iranieni să își rezolve problemele tehnice, cred că ar fi una dintre cele mai importante forme de asistență militaro-tehnică oferită de Rusia Iranului în ultimii ani și una care ar aduce beneficii pe termen lung industriei iraniene de apărare", a declarat Jim Lamson.

Programul C430L nu s-a oprit odată cu izbucnirea războiului împotriva Iranului, ci a continuat și în 2026. În vara acestuia an, Rusia încă pregătea rapoarte tehnice pentru iranieni, iar Moscova și Teheranul discutau despre o nouă etapă a cooperării.