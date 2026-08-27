Războiul Rusiei împotriva Ucrainei începe să îşi facă simţită prezenţa zilnic şi la noi. Patru dorne au pătruns, astăzi, în doar câteva ore în spaţiul nostru aerian. Mai multe aparate de zbor fără pilot au intrat şi în Republica Moldova, cu doar câteva ore înainte să ajungă acolo Nicuşor Dan. Ofensiva vine la 24 de ore zi după ce şeful CIA a mers la Moscova şi a cerut Rusiei să nu provoace o confruntare cu NATO. Astăzi, însă, Kremlinul a mai făcut un gest neprietenos.

Rusia a decis să expulzeze un membru al Ambasadei României. Decizia i-a fost comunicată însărcinatei cu afaceri a ţării noastre la Moscova, la sediul ministerul rus de Externe. Decizia Moscovei vine după ce, luna trecută, ţara noastră a luat o măsură similară, la finalul a trei zile în care 3 drone de provenineţă rusă au fost doborâte pe în spaţiul nostru naţional. Moscova nu a recunoscut că dronele îi aparţin, deşi dovezile i-au fost prezentate ambasadorului rus.

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian românesc, doar azi

Situaţia s-a acutizat în ultima perioadă. Numai astăzi, cinci drone au pătruns în spațiul aerian românesc. Una a căzut în judeţul Tulcea şi a provocat un incendiu de vegetaţie. Şi peste Prut este stare de alertă. Noaptea trecută, cinci aparate fără pilot au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. A şasea dronă a căzut în apropiere de Chişinău, chiar înainte ca Nicuşor Dan să ajungă în oraş pentru a celebra 35 de ani de independenţă faţă de Rusia. La ceremonii ia parte şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

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În acest timp, Moscova a ameninţat din nou ţările care sprijină ucraina că "se joacă cu focul". "Răspunsul la atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei folosind arme britanice poate viza orice ţintă şi echipament militar britanic din Ucraina şi în afara graniţelor ei", a declarat Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe. Mai mult, Bloomberg scrie că Vladimir Putin ar fi tot mai tentat să apeleze la armele nucleare tactice.

"O posibilitatea ar fi ca Putin să creadă că, acum, trebuie să arunce tot ce are mai tare în luptă - de acum şi până vara viitoare. Să mobilizeze trupe, să aducă militarii nord-coreeni, să facă orice, cu orice preţ ca să pună capăt războiului acum", a declarat Michael Clarke, analist militar. Noile tensiuni vin la o zi după ce şeful CIA a fost la Moscova pentru a transmite Kremlinului să nu atace nicio ţară membră NATO.