Scene apocaliptice în Nepal! Cel puţin 360 de oameni au murit, iar o mie 400 sunt de negăsit - cel mai probabil, numărul victimelor va creşte. Un gheţar care s-a rupt a provocat o viitură cum vezi doar în filme. Noroiul a acoperit casele până la acoperiş, iar localităţi întregi par şterse de pe hartă.

Sunt imagini care dau fiori in Nepal. Echipe de salvare încearcă să scoată supravieţuitorii unui zid imens de noroi și roci, prăbușit într-un râu de la granița himalayană dintre Nepal și Tibet. O bucată uriaşă de gheţar s-a desprins din vârful muntelui şi a căzut în gol circa 1.200 de metri. S-a creat un baraj natural care a blocat fluxul apei. Dar peretele a cedat presiunii. Valul cu bucăţi de gheaţă, piatră şi pământ a fost estimat la circa 10 metri înălţime.

Viitura a măturat toate satele din zonă şi a spulberat punctul de frontieră dintre Nepal şi China

Viitura a măturat toate satele din zonă şi a spulberat apoi punctul de trecere a frontierei dintre Nepal şi China. "Nu durează mult până când ajung să depășească cu mult 100 de kilometri pe oră. Uneori chiar și 200 de kilometri pe oră. Și orice stă în cale este încorporat și împins în față. Devine foarte puternic", a declarat Simon Cox, geolog. Urmările sunt catastrofale. Blocuri transformate în mâl, maşini, autobuze şi utilaje sfărâmate printre pietre, aşezări întregi rase pe faţa pământului. Greu de crezut că oamenii ar putea supravieţui.

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Mii de oameni daţi dispăruţi sunt căutaţi cu elicoptere şi drone din cauza terenului greu accesibil şi a cantităţilor uriaşe de noroi care au acoperit întreaga zonă. Echipe numeroase de salvare din China şi Coreea de Sud au fost mobilizate în speranţa că vor găsi supravieţuitori. Majoritatea victimelor erau turiști și pelerini care călătoreau spre Lacul Mansarovar și Muntele Kailash, din Tibet, pentru un festival hindus. "Am văzut un grup de oameni într-o zonă deluroasă. Pe o pantă. Cred că au fugit și au ajuns acolo. Aşa au supraviețuit. Dar în pământ, în zona râului, nu am putut găsi (n.red. pe nimeni) pentru că este prea noroios", a declarat Pradip Pandit, reprezentant operator turistic.

Printre cei care au scăpat miraculos cu viaţă, mai mulţi muncitori. Cu toată disperarea, au apucat să filmeze momentele dezastrului. 100 de cetăţeni chinezi, 34 de australieni, 12 britanici şi trei americani au fost până acum confirmaţi dispăruţi de către oficialii din Nepal. Iar pericolul NU a trecut - un lac din zona inundabilă amenință să explodeze.