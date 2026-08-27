Rusia a declarat persona non-grata şi a expulzat un diplomat român din Moscova

Rusia a declarat joi persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, „fără nicio justificare”, potrivit MAE rus, în cazul unui angajat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Federaţia Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Moscova, unde i-a fost înmânată nota ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al Ambasadei României la Moscova.

"La 27 august, însărcinatul cu afaceri al României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocat la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului de Externe rus şi i s-a prezentat o notă din partea ministerului prin care un angajat al ambasadei române la Moscova este declarat persona non grata", a menţionat Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

MAE rus a subliniat că "această măsură este un răspuns la decizia anterioară nefondată a părţii române de a declara un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti persona non grata".

Articolul continuă după reclamă

Reacţia autorităţilor române

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că astăzi, 27 august 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

Ministerul român de Externe a expulzat un diplomat rus după ce, în decurs de trei zile, Forţele Aeriene Române au doborât în spaţiul aerian naţional drone ruseşti. De asemenea, România şi-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova.

Adjunctul directorului Departamentului de Informare şi Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Aleksei Fadeev, a declarat ulterior într-un interviu că Rusia nu va imita gestul teatral al celeilalte părţi şi nu îşi va rechema ambasadorul de la Bucureşti ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.