Fenomenul "coolcation" schimbă vacanțele europenilor. Destinațiile răcoroase care câștigă teren

Schimbările climatice încep să redeseneze harta vacanțelor de vară din Europa. Tot mai mulți turiști încearcă să evite temperaturile extreme și aleg destinații mai răcoroase din nordul continentului, într-un fenomen numit „coolcation”, potrivit BBC .

Incendiile de vegetație, seceta și valurile de căldură record fac ca vacanțele de vară în sudul Europei să devină tot mai greu de suportat și mai imprevizibile. În aceste condiții, țări precum Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia devin alternative tot mai atractive pentru turiștii care vor să scape de caniculă.

Fenomenul "coolcation" aduce tot mai mulți turiști în nordul Europei

Primele date arată că schimbarea preferințelor turiștilor este deja vizibilă. Numărul vizitatorilor în nordul Europei a crescut cu 10% în perioada aprilie-iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit Comisiei Europene pentru Turism (ETC).

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Instituția arată că nordul Europei, unde include Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, a avut rezultate mai bune decât toate celelalte subregiuni europene în această perioadă.

Tendința este confirmată și de interesul manifestat de turiști înainte de plecarea în vacanță. Agenția Trip.com arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, căutările pentru destinații cu temperaturi mai scăzute în timpul verii au crescut cu 74% față de primele patru luni ale anului trecut.

Tot mai mulți călători caută astfel locuri cu un climat mai confortabil, în încercarea de a evita temperaturile extreme din destinațiile tradiționale de vacanță.

Fenomenul "coolcation" ar putea schimba treptat inclusiv modul în care europenii își aleg concediile de vară, nordul continentului câștigând teren în fața destinațiilor din sud afectate tot mai des de caniculă, secetă și incendii de vegetație.