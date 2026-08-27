Imagini de infarct pe o şosea din Bucureşti! O motocicletă de mare viteză s-a făcut bucăţi în faţa unei universităţi, iar cel care o conducea a ajuns în comă la spital. O filmare făcută de o cameră de bord, pe care o să o vedem imediat, dezvăluie de ce. Motociclistul, campion naţional la culturism, gonea periculos, iar o şoferiţă a făcut o manevră interzisă şi i-a tăiat calea.

Accidentul are loc într-o fracţiune de secundă. Şoferiţa iese pe bulevard şi virează la stânga, deşi nu are voie. Îi taie calea campionului în vârstă de 29 de ani. Impactul este teribil. Tânărul este azvărlit în aer şi se prăbuşeşte inert pe asfalt, iar motorul se face bucăţi.

Şoferiţa de 59 de ani a ieşit din parcarea campusului Universităţii de Științe Agronomice. Aici lipseşte semnul interzis la stânga, chiar dacă în faţă avem linie continuă. De altfel, mulţi şoferi fac aceeaşi manevră zilnic.

"Ne-am obişnuit să fentăm regulile, să o luăm pe drumul cel mai scurt, să evităm cumva legea pentru că ne grăbim puţin. E vorba de o problemă de atitudine", a explicat Emil Răzvan Gătej, specialist conducere defensivă.

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Influencer în lumea fitnessului cu peste 500.000 de următori în social media, motociclistul este internat acum la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar. Andrei Bordeianu are mai multe coaste rupte, fracturi la ambele mâini și la bazin. Medicii trebuie să îl opereze în repetate rânduri, iar refacerea se anunţă dureroasă. Accidentul vine la nici trei luni după ce luase permisul de conducere.

În aceeşi zi în care a obţinut permisul şi-a cumpărat o motocicletă extrem de puternică, de 210 cai putere, care costă 35.000 de euro şi atinge o viteză maximă de peste 300 de kilometri pe oră.

"Mi-a căşunat pe bestia asta, vă zic sincer. Nu consider că este un motor mortal atâta timp cât acceleraţia este la tine", spunea Andrei Bordeianu, într-un clip postat pe YouTube.

Şoferiţa care a provocat accidentul este cercetată pentru vătămare corporală din culpă şi a rămas fără permis de conducere.

"Nu există intenţia de a frâna, pur şi simplu motociclistul se agaţă de maşina care îi iese în faţă. Atunci când vorbim de vehicule de acest timp, motociclete, trotinete, viteza este puţin mai greu de anticipat. Pe imaginile pe care mi le-aţi arătat nu pare să fi problema de anticiparea a unei viteze", a declarat Emil Răzvan Gătej, specialist conducere defensivă.

Anual, în România au loc, în medie, 350 de accidente cu motociclişti, iar o treime din ele sunt mortale.