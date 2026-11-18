O întâlnire fără precedent între cei mai puternici oameni din lume - Trump, Putin, Xi Jinping - ar putea schimba viitorul Europei după o discuţie secretă pe care o vor avea în China. Analiştii politici compară întâlnirea cu acea conferință de la Ialta în care România a fost lăsată în sfera de dominație sovietică. Xi Jinping l-a întâmpinat pe Trump cu un gest surprinzător care trădează o posibilă alianţă neaşteptată.

Donald Trump a fost aşteptat de grupuri de pioneri la aeroport, care fluturau buchete de flori şi steagurile Chinei şi Statelor Unite. Xi Jinping l-a întâmpinat pe Trump la scara avionului, gest pe care nu l-a mai făcut în mandatul său pentru niciun preşedinte. Vladimir Putin nu a avut parte de aceeaşi onoare - a fost primit de şeful de cabinet al preşedintelui Chinei. Donald Trump şi Vladimir Putin au dat mâna, însă, sub privirile lui Xi Jinping. Analiştii politici cred că este strângerea de mână care poate zgudui lumea. Consilierii lui Putin spun că liderul de la Kremlin şi cel de la Casa Albă vor avea o discuţie serioasă în timpul vizitei din China.

Joi cei trei lideri se vor aşeza faţă în faţă pentru prima dată în istorie

"Vor avea, credeţi-mă, o conversație în toată regula, indiferent dacă stau în fotolii, pe scaune sau pe taburete, ori dacă discută stând în picioare și privindu-se în ochi", a declarat Iuri Uşakov, consilierul lui Vladimir Putin. Preşedinţii Chinei, Rusiei şi Statelor Unite au participat apoi împreună la cina de gală oferită în onoarea liderilor invitaţi la summitul de cooperare Asia-Pacific. Trump a părut impresionat de un grup de violoniste pe care a rămas să le asculte deşi era aşteptat de omologii săi. Înainte de discuţia istorică pe care o vor avea împreună mâine liderii celor mai mari puteri nucleare, preşedintele Chinei a discutat două ore cu Putin despre relaţii militare mult mai strânse.

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"Rusia şi China trebuie să conducă şi să promoveze tendința către o lume multipolară și o mai mare democrație în relațiile internaționale", a declarat Xi Jinping, preşedintele Chinei. Putin a răspuns cu un discurs înverşunat împotriva Europei. S-a lăudat că sancţiunile împotriva Rusiei s-au întors împotriva Uniunii Europene. "Nivelul de trai al cetăţenilor europeni este într-un declin constant, umilitor pentru zona euro", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Mâine, când cei trei lideri se vor aşeza faţă în faţă pentru prima dată în istorie, Putin va încerca să îl convingă pe Donald Trump să mizeze pe Rusia în detrimentul aliaţilor tradiţionali. Numită Ialta 2, trilaterala stârneşte îngrijorare mondială - cei trei lideri şi-ar putea împărţi sferele de influenţă la nivel mondial, iar Europa va fi marea învinsă. România este direct vizată - Putin vrea ca NATO să revină la graniţele pe care le avea înainte de aderarea noastră.