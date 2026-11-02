Şi tot din cauza vremii, posibil, un avion s-a prăbuşit ca o rachetă pe o şosea din Florida, nu departe de reşedinţa preşedintelui Donald Trump. A căzut cu sute de metri pe secundă şi s-a dezintegrat la impact - a făcut o groapă imensă în asfalt. Toţi cei nouă oameni de la bord au murit. Înainte de prăbuşire, pilotul a mai apucat să spună doar două cuvinte.

Camerele de bord ale unor maşini au filmat impactul. Avionul privat evaluat la două milioane de dolari ​s-a zdrobit de asfalt, a luat foc, iar rămăşiţele au fost înghiţite de craterul imens pe care l-a provocat în mijlocul şoselei.

Nimeni nu a fost rănit la sol, dar 600 de oameni au nevoie de adăpost - zona accidentului blochează intrarea într-un parc de locuinţe mobile.

"Mă gândeam că poate este o rachetă sau ceva de genul acesta".

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"Sincer, am crezut că suntem bombardaţi, ăsta este adevărul", spun martorii.

Avionul privat plecase din Austin, Texas, spre Bahamas şi a încheiat tragic cursa când mai avea sub 60 de minute până la destinaţie. La 14 kilometri de Mar-a-Lago, reşedinţa preşedintelzui Donald Trumo, aeronava a început să se prăbuşească în timp ce echipajul transmitea ultimele cuvinte turnului de control.

Autorităţile americane nu au anunţat cine sunt victimele tragediei aviatice. New York Post susţine că avionul era pilotat de o tânără de 20 de ani care îşi obţinuse brevetul cu trei ani în urmă, la vârsta la care nu avea voie să conducă nici o maşină fără restricţii.

"Îmi place să fiu diferită de ceilalți; mi se pare chiar tare - adică, nu a fost neapărat o alegere deliberată, pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile, dar mi se pare destul de interesant. Unii oameni consideră că este ciudat pentru că pot pilota avioane, dar nu pot conduce o mașină", spune Natalia Gadelha, pilot.​

Autorităţile aeronautice au început ancheta pentru a stabili cauzele prăbuşirii.