Poveste desprinsă din "Terminalul". Daniel trăieşte de o lună într-un aeroport şi nu ştie cum a ajuns acolo

Poveste desprinsă din filmul "Terminalul", pe un aeroport din Italia. Un tânăr care susţine că este suedez locuieşte de mai bine de o lună în terminalul aeroportului din Napoli, fără să ştie cum a ajuns acolo. Spune că a fost bătut şi jefuit, dar nu îşi aminteşte ce căuta în Italia. Angajaţii aeroportului au grijă de el, iar autorităţile încearcă să îi stabilească identitatea.

Daniel susține că este suedez şi trăiește pe Aeroportul Capodichino din Napoli - Racconti Di Cronaca﻿ | Facebook

Val de solidaritate în jurul unui tânăr care trăiește de o lună în aeroportul din Napoli. "Sunt suedez, dar nu-mi amintesc nimic", i-a spus acesta consulului.

Daniel susține că este suedez. Trăiește pe Aeroportul Capodichino de peste o lună. Acum, că aeroportul s-a închis, unii angajați s-au îngrijorat pentru el și au semnalat prezența sa consulatului Suediei la Napoli.

Daniel s-a întâlnit cu consulul Pierluigi Petrone, scrie Il Messaggero. Fotografia sa a fost transmisă consulatelor suedeze din Italia, precum și ambasadei de la Roma, care se ocupă de procedurile birocratice necesare.

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Daniel și-a pierdut atât actele de identitate, cât și pașaportul

Relatarea sa este simplă și coerentă: el susține că, la Roma, a fost bătut de un grup de persoane care i-a luat documentele, pașaportul și banii. Cu toate acestea, nu poate explica nici cum a ajuns la Napoli, nici de ce se afla la Roma.

Povestea sa amintește de cea a lui Viktor Navorski, personajul din filmul lui Steven Spielberg din 2004, "Terminalul".

În film, un cetățean al unei țări fictive din Europa de Est, Krakozhia, se trezește într-o situație incertă: nu poate intra în Statele Unite, deoarece în țara sa a avut loc o lovitură de stat - iar noul guvern nu este recunoscut de SUA -, dar nici nu se poate întoarce acasă. La fel ca Viktor, Daniel a fost nevoit să "inventeze" modalități de a supraviețui în fiecare zi. Aeroportul a devenit casa lui, câteva scaune servindu-i drept pat, totul completat de mici gesturi de amabilitate din partea personalului și a călătorilor care s-au împrietenit cu el. Nu a cerut niciodată nimic nimănui, și totuși a reușit să fie îndrăgit de toată lumea. Singurul lucru pe care și-l dorește este o pereche nouă de pantofi.

Consulul a spus că a fost contactat și de o tânără din Napoli, care locuiește și lucrează la Stockholm. Ea îl întâlnise pe Daniel înainte de a se întoarce în Suedia, iar el îi spusese exact aceeași poveste.

Sâmbătă seara, consulul Petrone i-a cumpărat tânărului o geacă cu glugă: "purta doar un tricou și m-am gândit că i-ar putea fi frig".

Luni, s-a întors la Capodichino și l-a găsit pe Daniel tot acolo

"Trebuie să mulțumesc întregului personal de la Capodichino pentru bunătatea de care au dat dovadă față de acest tânăr străin", adaugă Petrone. "Încă o dată, Napoli și-a arătat latura plină de compasiune".

Se depun eforturi pentru a afla adevărata poveste a tânărului - mai exact, identitatea sa completă și dacă există sesizări privind persoane dispărute care ar putea avea legătură cu el. Cazul este urmărit și de ambasadă, care intenționează să-l repatrieze pe tânăr imediat ce identitatea acestuia va fi verificată.

"Important este", conchide consulul, "că starea sa fizică este bună".