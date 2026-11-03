O nouă rundă de negocieri între SUA, Rusia și Ucraina, menită să contribuie la încheierea războiului, este programată săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite, a anunțat luni emisarul american Steve Witkoff, potrivit agenției dpa, relatează Agerpres.

Când vor avea loc noile negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA vor media discuțiile - Profimedia

SUA vor "media negocieri de lucru" între Ucraina şi Rusia pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, a indicat Witkoff pe platforma X.

"Discuţiile se vor concentra pe aranjamentele de securitate post-război, dezescaladare, eforturi umanitare şi următorii paşi spre pace", a adăugat emisarul preşedintelui american în aceeaşi postare.

De asemenea, negociatori americani se vor întâlni în cursul acestei săptămâni la Bruxelles cu reprezentanţi ai Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene şi NATO, a spus el, menţionând că în cadrul acestor "discuţii vor fi abordate garanţiile de securitate pentru Ucraina, arhitectura de securitate a Europei de după război şi oportunităţile economice pentru sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei".

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Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a relua discuţiile trilaterale după o întâlnire cu Witkoff în octombrie.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg, la o zi după ce purtase discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu oficiali europeni. Zelenski şi-a exprimat speranţa că UE va lua, de asemenea, parte la discuţii.

Preşedintele ucrainean îndemnase luni ca asupra Moscovei să se exercite mai multă presiune până când aceasta "nu va avea altă alternativă decât să pună capăt acestui război".