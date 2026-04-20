Racheta New Glenn, dezvoltată de compania Blue Origin fondată de Jeff Bezos, a plasat un satelit pe o orbită greșită în timpul celei de-a treia lansări, potrivit unui anunț al companiei, citat de CBS News.

Racheta New Glenn, dezvoltată de Blue Origin, a plasat un satelit pe orbită greșită la a treia lansare - Sursa: Captură foto X

Reprezentanții Blue Origin au precizat că situația este în prezent investigată, iar detalii suplimentare vor fi comunicate după finalizarea analizelor.

"În prezent evaluăm situația și vom oferi informații actualizate când vom avea date mai detaliate", a transmis compania.

Lansarea a avut loc de la Baza Forțelor Spațiale Cape Canaveral din Florida, Statele Unite, și a marcat totodată prima utilizare a unui propulsor reutilizat în cadrul acestui program.

După separare, propulsorul a reușit aterizarea controlată pe o platformă din Oceanul Atlantic, însă misiunea nu a fost complet reușită.

Satelitul Blue Bird 7 a fost plasat pe o orbită mai joasă decât cea planificată, potrivit producătorului său, AST SpaceMobile.

Racheta New Glenn a ajuns pentru prima dată în spațiu în ianuarie 2025, în cadrul zborului inaugural, iar în a doua misiune a transportat două sonde NASA destinate planetei Marte.

Blue Origin își propune să concureze direct cu SpaceX, compania lui Elon Musk, care domină în prezent piața lansărilor comerciale de sateliți și misiuni spațiale.

