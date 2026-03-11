Iranul susține că a lansat cel mai puternic atac de la începutul războiului

Iranul a afirmat miercuri dimineață că a declanșat "cea mai intensă şi mai puternică operațiune" de la începutul conflictului, potrivit presei de stat, în timp ce mai multe rachete au fost interceptate în Israel și în state din Golf, potrivit CNN.

Israelul a anunțat miercuri că a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Teheran. Imagini geolocalizate de CNN surprind explozii în apropierea Aeroportului Internațional Mehrabad din capitala iraniană. În același timp, o echipă CNN aflată în nordul Iranului a relatat că raidurile aeriene intense au continuat în timpul nopții și au durat aproape o oră.