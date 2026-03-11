Antena Meniu Search
Război în Iran, ziua 12. Armata SUA a distrus 16 nave iraniene care plasau mine în Strâmtoarea Ormuz

Live Text Război în Iran, ziua 12. Armata SUA a distrus 16 nave iraniene care plasau mine în Strâmtoarea Ormuz

Comandamentul Central al SUA a anunțat că armata americană a distrus 16 nave iraniene folosite pentru plasarea minelor în apropierea Strâmtorii Ormuz, o rută strategică pentru transportul mondial de petrol. Donald Trump a declarat anterior că forțele americane au lovit anterior și alte ambarcațiuni iraniene din zonă, promițând că situația va fi rezolvată "rapid și violent". Pentagonul a transmis că aproximativ 140 de militari americani au fost răniți în primele 10 zile ale războiului cu Iranul, majoritatea având răni ușoare.

de Luca Bădilă

la 11.03.2026 07:10
Război în Iran, ziua 12. Armata SUA a distrus 16 nave iraniene care plasau mine în Strâmtoarea Ormuz X/ @CENTCOM
11.03.2026, 10:46

Pentagonul: Aproape 140 de militari americani răniți în războiul cu Iranul

Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți în ultimele 10 zile în urma atacurilor legate de conflictul cu Iranul, a anunțat Pentagonul.

Potrivit purtătorului de cuvânt, Sean Parnell, opt dintre aceștia au suferit răni care le pun viața în pericol și primesc îngrijiri medicale de cel mai înalt nivel. Majoritatea rănilor sunt însă ușoare, iar 108 militari s-au întors deja la serviciu. În același timp, șapte militari americani au murit în cadrul operațiunii militare, potrivit bilanțului prezentat până luni, conform Politico.

11.03.2026, 08:15

Navă cargo lovită de un proiectil neidentificat în largul Emiratelor Arabe Unite

Un portcontainer a fost avariat în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite după ce a fost lovit de un proiectil neidentificat, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Incidentul are loc în contextul escaladării tensiunilor din Golf, unde Iranul desfășoară atacuri de represalii după loviturile americano-israeliene. Autoritățile britanice au transmis că nava a suferit avarii, însă toți membrii echipajului sunt în siguranță, relatează AFP.

11.03.2026, 07:45

Arabia Saudită a interceptat șase rachete îndreptate spre baza aeriană Prince Sultan

Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus șase rachete balistice care se îndreptau spre baza aeriană Prince Sultan, o instalație militară situată în estul țării. Ministerul Apărării de la Riad a precizat că au fost interceptate și mai multe drone, inclusiv două în orașul Hafar Al-Batin, din nord-estul țării. Autoritățile nu au precizat cine a lansat rachetele sau dronele, potrivit BBC.

11.03.2026, 07:33

16 nave iraniene utilizate pentru plasarea minelor, distruse de Armata SUA

Comandamentul Central al SUA a transmis pe X că armata americană a distrus 16 nave iraniene utilizate pentru plasarea minelor.

11.03.2026, 07:18

Iranul susține că a lansat cel mai puternic atac de la începutul războiului

Iranul a afirmat miercuri dimineață că a declanșat "cea mai intensă şi mai puternică operațiune" de la începutul conflictului, potrivit presei de stat, în timp ce mai multe rachete au fost interceptate în Israel și în state din Golf, potrivit CNN.

Israelul a anunțat miercuri că a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Teheran. Imagini geolocalizate de CNN surprind explozii în apropierea Aeroportului Internațional Mehrabad din capitala iraniană. În același timp, o echipă CNN aflată în nordul Iranului a relatat că raidurile aeriene intense au continuat în timpul nopții și au durat aproape o oră.

