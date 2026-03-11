Pentagonul: Aproape 140 de militari americani răniți în războiul cu Iranul
Aproximativ 140 de militari americani au fost răniți în ultimele 10 zile în urma atacurilor legate de conflictul cu Iranul, a anunțat Pentagonul.
Potrivit purtătorului de cuvânt, Sean Parnell, opt dintre aceștia au suferit răni care le pun viața în pericol și primesc îngrijiri medicale de cel mai înalt nivel. Majoritatea rănilor sunt însă ușoare, iar 108 militari s-au întors deja la serviciu. În același timp, șapte militari americani au murit în cadrul operațiunii militare, potrivit bilanțului prezentat până luni, conform Politico.