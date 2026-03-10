Trump, sfătuit să încheie războiul din Iran și să declare victorie, ca să nu piardă alegerile din toamnă

Consilierii lui Donald Trump îl îndeamnă, în privat, să găsească o cale de ieșire din războiul împotriva Iranului, dezvăluie The Wall Street Journal. Ei se tem că un război prelungit și prețurile crescute la petrol ar putea duce la pierderea alegerilor din toamnă, când în SUA au loc alegerile "midterms" pentru Congres și funcțiile de guvernatori locali. Declarațiile contradictorii ale liderului american despre încheierea conflictului, dar şi modul în care a gestionat războiul, le-au supărat și pe statele din Golf, relatează Sky News.

Donald Trump spune că războiul împotriva Iranului ar putea să se termine mai repede, dar în același timp continuă atacurile și presiunea asupra Teheranului. În schimb, consilierii săi sunt îngrijorați de costurile economice și politice ale conflictului, dezvăluie The Wall Street Journal.

Oficial: Trump nu va opri războiul fără a putea declara o victorie satisfăcătoare

Liderul de la Casa Albă a declarat azi-noapte presei, la o conferință în Florida, că războiul s-ar putea încheia "foarte curând", pentru că operațiunea militară și-ar fi atins în mare parte obiectivele, fiind "cu mult înaintea programului".

Articolul continuă după reclamă

Totuși, nu a oferit un calendar clar pentru încheierea operațiunilor militare din Iran. Întrebat dacă SUA vor sprijini protestele iranienilor împotriva regimului, Trump a dat impresia că preferă o încheiere rapidă a conflictului, mai degrabă decât continuarea presiunilor pentru schimbarea conducerii de la Teheran. "Vrem un sistem care să ducă la mulți ani de pace, iar dacă nu putem avea asta, atunci ar fi mai bine să încheiem totul chiar acum", a spus Trump.

Liderul SUA s-a declarat dezamăgit că iranienii l-au înlocuit pe (Ali) Khamenei cu (Mojtaba) Khamenei, o mutare care arată că Teheranul nu vrea să cedeze. Însă unii oficiali de la Casa Albă au avertizat că este puțin probabil ca SUA să se poată retrage ușor din război, atâta timp cât Iranul continuă să atace țări din regiune, iar Israelul va răspunde atacând în continuare ținte iraniene. La rândul său, Trump a spus azi-noapte că este pregătit să continue atacurile dacă Iranul va continua să blocheze transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz.

Trump nu va opri operațiunile până când nu va putea declara o victorie satisfăcătoare, mai ales în condițiile în care SUA au avantaj militar, a indicat un oficial de rang înalt din administrație. Totodată, Trump ar fi fost surprins în unele momente că Teheranul nu cedează, în ciuda campaniei militare intense. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat informațiile publicate de WSJ.

Trump, declarații contradictorii despre război

După ce, săptămâna trecută, a spus că urmărește "capitularea necondiționată" a Iranului și nu a exclus trimiterea de trupe terestre, luni a declarat pentru New York Post că nu este "nici pe departe" aproape de o astfel de decizie. Tot luni noapte a amenințat Iranul cu "moarte, foc și furie", spunând în același timp că obiectivele militare ale SUA sunt "aproape îndeplinite".

A spus că războiul s-ar putea încheia curând, dar și că "am putea merge mai departe și vom merge mai departe". Mai mult, Trump a sugerat, în public, dar și în discuții private cu consilierii, că ar susține eliminarea lui Mojtaba Khamenei dacă acesta nu acceptă solicitările Statelor Unite.

Președintele SUA a mai spus că acest conflict "va fi o excursie de scurtă durată", apoi a menționat și că "nu este mulțumit" de alegerea lui Mojtaba Khamenei în funcția de nou lider suprem.

Statele din Golf, furioase pe modul în care Trump gestionează războiul

Declarațiile contradictorii ale lui Trump, dar și modul în care a gestionat conflictul, i-au înfuriat și pe statele din Golf, relatează Sky News. Acestea s-au plâns nu doar că nu au fost informate în prealabil cu privire la atacul din 28 februarie și că au fost lăsate nepregătite, ci și că SUA au ignorat avertismentele lor că războiul va avea consecințe devastatoare pentru întreaga regiune. Unii se plâng că armata SUA nu i-a apărat suficient și că operațiunea s-a concentrat pe apărarea Israelului și a trupelor americane.

Aliații lui Trump, îngrijorați de costurile economice și consecințele politice

În ultimele zile, unii consilieri l-au încurajat să prezinte un plan de ieșire din conflict și să susțină public că obiectivele militare au fost în mare parte atinse. Deși mulți dintre susținătorii republicani ai președintelui sprijină operațiunea militară din Iran, ei se tem că un război prelungit ar putea eroda sprijinul atât în partid, cât și în rândul electoratului.

Majoritatea americanilor se opun războiului, potrivit sondajelor publicate recent. Consilierii lui Trump au privit cu îngrijorare cum prețul petrolului a crescut luni peste 100 de dolari pe baril, chiar dacă apoi a scăzut. Mai mult de atât, au fost sunați de republicani îngrijorați de impactul asupra alegerilor din toamnă.

"Când cresc prețurile la benzină și petrol, cresc și toate celelalte. Având în vedere că inflația era deja o problemă, asta creează dificultăți reale", a spus Stephen Moore, consilier economic la Casa Albă.

Echipa lui Trump a concluzionat în ultimele zile că este nevoie de o strategie de comunicare mai agresivă pentru a convinge publicul de necesitatea războiului, în condițiile în care mulți americani resimt creșterea prețurilor la combustibili. Trump a spus luni că SUA vor ridica "anumite sancțiuni legate de petrol" pentru unele țări, pentru a reduce prețurile, fără a preciza despre ce state este vorba. Potrivit Reuters, Trump ar lua în calcul relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a reduce prețul petrolului.

Trump a adăugat că SUA vor oferi "asigurări de risc" pentru petrolierele care operează în regiune și că marina americană și partenerii săi vor escorta navele prin strâmtoarea Ormuz "dacă va fi nevoie".

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰