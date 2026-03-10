5 români repatriaţi din Pakistan după o operaţiune complexă de 48 de ore, cu implicarea armatei pakistaneze

Cinci cetăţeni români aflaţi în zonele montane din nordul Pakistanului au fost repatriaţi marţi de Ambasada României la Islamabad, cu sprijinul autorităţilor pakistaneze, o operaţiune complexă de peste 48 de ore, anunţă ambasadorul Dan Stoenescu.

Cinci români au fost repatriaţi din Pakistan după o operaţiune complexă de 48 de ore - Facebook - Dan Stoenescu

Cinci cetăţeni români aflaţi în zonele montane din nordul Pakistanului au fost repatriaţi marţi de Ambasada României la Islamabad, cu sprijinul autorităţilor pakistaneze, o operaţiune complexă de peste 48 de ore, anunţă ambasadorul Dan Stoenescu.

Misiunea diplomatică a fost notificată cu privire la prezenţa celor cinci cetăţeni români în Valea Hushe (Gilgit-Baltistan), într-o zonă izolată a munţilor Karakoram, caracterizată de altitudini ce depăşesc 7.000 de metri şi care prezintă la acest moment o sensibilitate sporită din punct de vedere al securităţii. În contextul evoluţiilor regionale recente şi al deteriorării situaţiei de securitate din zonă, atât din cauza conflictului din Orientul Mijlociu cât şi din cauza problemelor securitare de la graniţa dintre Pakistan şi Afganistan, evacuarea lor a devenit prioritară, potrivit Agerpres.

Cei cinci cetăţeni români au intrat în Pakistan la data de 24 februarie şi au contactat recent Ambasada României la Islamabad, solicitând sprijin pentru extragerea din zonă şi repatriere, fără ca misiunea să fi fost informată anterior despre prezenţa lor în regiune, precizează ambasadorul.

Articolul continuă după reclamă

Ambasada, cu sprijinul autorităţilor din Gilgit-Baltistan, al poliţiei locale şi al reprezentanţilor armatei pakistaneze, a reuşit localizarea şi evacuarea acestora pe ruta Valea Hushe - Gilgit - Islamabad, într-o operaţiune logistică şi de securitate care a durat peste 48 de ore. Grupul de cetăţeni români a fost ulterior îmbarcat în siguranţă pe ruta Islamabad - Istanbul, cu destinaţia finală Cluj-Napoca.

"Aventura noastră din nordul Pakistanului, în Gilgit Baltistan se apropie de final... Am văzut locuri fascinante, animale incredibile, am cunoscut oameni deosebiţi. Am ajuns prima dată acasă aici, în Islamabad, la Ambasada României, unde oameni minunaţi, care au aflat că noi suntem într-o zonă care peste noapte a devenit loc în stare de asediu, din cauza frământărilor globale, au făcut totul posibil ca să ne scoată din zona de conflict şi să ne aducă în siguranţă. Noi eram în locuri izolate, lipsite de mijloace de comunicare, nu ştiam prea bine ce se întâmplă în jurul nostru. De îndată ce am început comunicarea cu Ambasada, forţe impresionante ale autorităţilor pakistaneze, ne-au contactat şi ne-au adus, după o operaţiune de vreo 48 de ore, de nesomn, drumuri grele, incertitudine în locuri sigure", a scris pe reţelele sociale Septimiu Bizo, unul dintre cei cinci români repatriaţi.

Cetăţenii români au fost prinşi în mijlocul demonstraţiilor

Grupul de cetăţeni români s-a aflat într-o zonă cu sensibilitate ridicată din punct de vedere al securităţii, în regiunea Gilgit-Baltistan, unde populaţia este majoritar şiită şi există o puternică solidaritate religioasă cu Iranul. Demonstraţiile izbucnite după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, s-au amplificat rapid şi, în anumite localităţi, au degenerat în confruntări violente cu forţele de securitate. În oraşul Skardu, 14 persoane şi-au pierdut viaţa. În timpul protestelor au fost incendiate mai multe clădiri publice, inclusiv un birou al Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar autorităţile pakistaneze au intervenit cu forţe suplimentare de securitate, inclusiv unităţi ale armatei, şi au impus restricţii pentru restabilirea ordinii publice.

Aceste evoluţii au contribuit la deteriorarea climatului de securitate în nordul Pakistanului, într-o zonă strategică aflată la intersecţia frontierelor cu India şi China, caracterizată deja printr-o sensibilitate geopolitică ridicată.

În acest context, ambasadorul Dan Stoenescu recomandă cetăţenilor români aflaţi în Pakistan să consulte cu atenţie alertele de călătorie ale Ministerului Afacerilor Externe, să urmărească evoluţiile locale şi să respecte măsuri sporite de siguranţă personală: să fie vigilenţi, să evite zonele aglomerate şi să se asigure că sunt înregistraţi la Ambasada României la Islamabad. Cetăţenii români care se confruntă cu situaţii dificile sau de urgenţă au la dispoziţie telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Republica Islamică Pakistan: +92 311 446 9900. De asemenea, sunt încurajaţi să îşi anunţe prezenţa în regiune şi să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniţi în caz de nevoie, la adresa de e-mail: [email protected].

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰