Peste 4.000 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti vor primi salarii reduse de luna aceasta, vreme de cel puţin 7 luni. Societatea speră să obţină astfel bani să achite datoriile. Personalul administrativ, controlorii şi casierele vor încasa cu 20% mai puţin, iar în unele cazuri, tăierile ajung şi la 1.500 de lei. Şoferii şi vatmanii ameninţă cu greva de teamă că le va veni şi lor rândul.

Vestea a căzut ca un fulger. În prima zi de muncă de după ziua femeii, sute de angajate de la STB au aflat că de luna aceasta trebuie să strângă şi mai tare cureaua. Muncesc 4 zile în loc de 5, dar pierd bonuri de masă şi au salarii mai mici.

Până în luna septembrie, mai bine de 4.500 de angajați ai Societăţii de Transport Bucureşti vor câştiga cu 20% mai puţin, printre ei personal TESA, casierii şi inclusiv controlorii. Societatea speră că prin această măsură va reduce cheltuielile cu peste 7 milioane de lei pe lună.

În 7 luni, societatea vrea să reducă cu peste 50 de milioane de lei cheltuielile cu salariile.

Cele mai mari tăieri sunt la cei cu lefuri mari, aşa cum sunt şefii de depouri care în loc să încaseze 7.000 de lei, vor avea un salariu cu 1.400 de lei mai mic. Au de suferit, însă, şi cei cu salarii mai mici. Această casieriţă lucrează la STB din 2019. Spune că şefii nici măcar nu i-au spus că va avea leafa tăiată. Luna aceasta va încasa cu 800 de lei mai puţin.

"Undeva la 4.000 de lei fără bonuri de masă. Înseamnă destul de mult. Eu ce pot să zic? Dacă pe noi nu ne-au anunţat. Nu mi se pare corect", spune o casieriţă.

La tăierea salarială se adaugă şi reducerea numărului de bonuri de masă: încă 160 de lei pierduţi în fiecare lună. Iar veştile proaste nu se opresc aici. De la 1 aprilie şi până la sfârşitul anului nu se vor mai face angajări. 3 din 10 posturi de conducere vor dispărea, iar posturile de directori se vor înjumătăţi. Şi tot nu e tot.

"Personalul suport, vorbim acolo de mii de oameni pentru că s-a îngroşat atat de mult această structură şi vor trebui să existe nişte disponibilizări. Evident că se discută despre salarii compensatorii şi aşa mai departe", spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Societatea are în plan sute de concedieri sau plecări voluntare. De la finalul lunii mai, din organigramă vor dispărea 800 de posturi. Angajaţii disponibilizaţi vor primi 12 salarii compensatorii, dar chiar şi aşa STB va economisi, lunar, 8 milioane de lei.

Şoferii se tem că tăierile vor ajunge şi la ei

Unii sunt hotărâţi să plece, alţii ameninţă cu greva.

"Să umble la directori, nu la noi! Şi aşa nu ne plătesc ei cum trebuie la cât muncim noi. Ne cheamă din libere, ne cheamă din concediu. N-au oameni. O să plece toți șoferii. Grevă? Grevă o să facem", spun şoferii.

Sindicaliştii spun că adevărata problemă a societăţii nu e numărul angajaţilor, ci numărul problemelor tehnice cu care se confruntă aceştia.

"Lipsă de autobuze şi tramvaie, avem probleme tehnice la ele care nu se remediază din lipsa banilor, piese şi reparaţii necorespunzătoare. Să vorbim de personalul de întretinere că nu își face treaba? Nu au cu ce. Să vorbim de conducători? Nu au cu ce să iasă în traseu. Sunt rezerve că nu au maşini", spune Valer Ciobănescu, preşedinte sindicat STB

Societatea de transport a acumulat datorii în valoare de 1,6 miliarde de lei. 100 de milioane de lei sunt doar plăţile restante către furnizorii de piese şi energie electrică.

