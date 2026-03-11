Iranul ar fi început să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz. Trump: Urmează consecinţe "cum nu s-au mai văzut"

Iranul a început să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, cel mai important punct de tranzit energetic din lume, prin care trece aproximativ o cincime din producția globală de petrol. Preşedintele american Donald Trump a declarat că, dacă minele plasate de Teheran nu vor fi eliminate, consecinţele vor atinge "un nivel nemaivăzut până acum". De asemenea, un portcontainer a fost lovit în largul coastelor EAU de un proiectil neidentificat, relatează surse britanice, potrivit CNN şi AFP.

Operațiunea de minare nu este încă deosebit de amplă, fiind plasate doar câteva zeci de mine în ultimele zile, precizează sursele CNN. Iranul păstrează însă peste 80%–90% din ambarcațiunile sale mici și din navele capabile să lanseze mine, astfel că forțele sale ar putea, în mod realist, să plaseze sute de mine în această cale navigabilă.

Între timp, un portcontainer a fost lovit în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite de un proiectil neidentificat, potrivit unei agenții britanice de securitate maritimă, în timp ce Iranul desfășoară o campanie de represalii în Golf ca răspuns la loviturile americano-israeliene.

"Căpitanul unui portcontainer a raportat că nava a suferit avarii provocate de un proiectil suspect, dar neidentificat", a transmis United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), adăugând că amploarea pagubelor nu este cunoscută, însă toți membrii echipajului sunt în siguranță, potrivit AFP.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care controlează în prezent strâmtoarea alături de marina iraniană tradițională, are capacitatea de a desfășura un „coridor de foc” format din nave dispersate de minare, bărci încărcate cu explozibili și baterii de rachete amplasate pe țărm, a relatat CNN.

Reacţia preşedintelui Donald Trump

Președintele Donald Trump a scris marți pe platforma Truth Social că "dacă Iranul a plasat mine în Strâmtoarea Hormuz, iar noi nu avem rapoarte că ar fi făcut acest lucru, vrem ca ele să fie îndepărtate IMEDIAT!".

El a adăugat că, dacă minele au fost plasate și nu sunt eliminate, Iranul va suporta consecințe "la un nivel nemaivăzut până acum". Totuși, a spus că, dacă Teheranul va îndepărta "ceea ce ar fi putut fi plasat, ar fi un pas uriaș în direcția corectă".

Momentul în care o navă iraniană este distrusă de SUA

După mesajul lui Trump, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a scris pe X că, la ordinul președintelui, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) "a eliminat navele inactive de minare din Strâmtoarea Ormuz, distrugându-le cu o precizie necruțătoare. Nu vom permite teroriștilor să țină ostatică Strâmtoarea Ormuz".

CENTCOM a transmis ulterior marți, într-o postare pe rețelele sociale, că armata americană a distrus mai multe nave navale iraniene, inclusiv 16 nave capabile să plaseze mine, în apropierea strâmtorii.

IRGC avertizase anterior că orice navă care trece prin strâmtoare va fi atacată, iar canalul este practic închis de la începutul războiului. Situația din zonă a fost descrisă pentru CNN drept o „vale a morții”, având în vedere riscurile tranzitării.

Oficialii americani au declarat marți că Marina SUA nu a escortat nicio navă prin strâmtoare, deși Trump a spus luni că administrația sa analizează opțiuni pentru a face acest lucru.

Trump a mai declarat într-o conferință de presă de luni că "Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură. Avem multe nave ale marinei acolo. Avem cele mai bune echipamente din lume pentru detectarea minelor".

Transportul petrolului prin Ormuz, blocat

Aproape 15 milioane de barili pe zi de producție de petrol brut, plus încă 4,5 milioane de barili pe zi de combustibili rafinați, sunt acum practic blocați în Golf, a relatat CNN, iar producători precum Irak și Kuweit nu au alternativă la transportul petrolului prin Ormuz. Grupul G7 al marilor economii a sugerat că ar putea elibera mai mult petrol pe piață pentru a compensa deficitul.

Incertitudinea privind posibilitatea transportului de petrol prin această cale navigabilă pare să fi provocat marți o volatilitate puternică pe piața petrolului, prețul barilului fluctuând între peste 90 de dolari și sub 80 de dolari, într-o serie de creșteri și scăderi.

