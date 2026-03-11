Evacuare de urgență la 7.000 de metri. Cinci români, surprinși în munții din Pakistan în timp ce fotografiau leopardul zăpezilor, au fost scoşi cu forţa de armată şi aduşi în ţară printr-o misiune extrem de riscantă. Operaţiunea a avut loc după izbucnirea unui conflict în zonă, imediat după anunțul uciderii liderului suprem al Iranului. La patru mii de kilometri distanţă, în România, continuă scandalul repatrierilor din Orient. Ministra de externe ar urma să fie audiată astăzi în Parlament.

Aşteptaţi de familii cu pâine şi sare pe aeroport, românii blocaţi în Pakistan au ajuns aseară în România, după mai bine de 48 de ore.

"Ne-am trezit fără acces la net, fără nimic. Nu prea discută oamenii. Au tăiat tot, acces la net, telefonie, tot", a spus Lucian Naş, român repatriat din Pakistan.

Din fericire, ghidul lor avea un telefon prin satelit şi aşa au reuşit să ia legătura cu ambasada.

"Au tras cu armele. Au fost morţi, răniţi, au dat foc, au incendiat şi nu prea se potrivea cu ideea noastră de concediu", a spus un alt român repatriat din Pakistan, Gheorghe Mureșan.

Acestea sunt imaginile extrem de dure, cu violenţele din Pakistan, care au izbucnit după uciderea liderului suprem al Iranului. În regiunea Gilgit-Baltistan, cu o populaţie majoritar şiită şi solidară religios cu republica islamică, localnicii au incendiat mai multe clădiri publice, biroul ONU şi consulatul american.

Cinci români, prinşi în munţi în timpul conflictului

Acolo au fost şi cei cinci români, care plecaseră la final de februarie în unul dintre cele mai instabile locuri din lume. Aveau în plan să fotografieze leopardul zăpezilor, iar conflictul i-a prins în munţi.

După o misiune pe muchie de cuţit a militarilor din Pakistan, românii au reuşit să fie scoşi din zonă şi să ajungă la Islamabad.

"Circumstanţele lor de acolo erau cândva speciale. Riscul iminent pentru ei era ridicat. [...] Este exemplul tipic de circumstanţe dificile în care misiunea consulară are loc, acolo nu era presiunea numerelor. Exista un risc crescut pentru viaţa şi siguranţa acestor cetăţeni", a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea.

3.000 de români, scoşi din zona de conflict

Până acum, din zona de conflict au fost scoşi trei mii de români. Încă cinci mii de români sunt în atenţia MAE.

"Acum o săptămână ne-am înregistrat, când au început bombardamentele, vinerea trecută, şi ne-au sunat alaltăieri. De dimineaţă vedeai câte două rachete că bubuie, dar nu", a povestit unul dintre ei.

"Eu sunt rezidentă şi mi-au spus că următorul zbor va fi joi sau vineri şi atunci am preferat să vin cu alt zbor comercial", a spus o altă româncă.

Echipele consulare pot emite documentele în situaţii excepţionale pentru cei care nu au documente valabile de călătorie sau ale căror vize de şedere în ţările din Orient au expirat.

"Când e vorba de zboruri de evacuare, au capacitatea de a asista cetăţenii români pentru emiterea de titluri de călătorie valabile pentru întoarcerea în ţară. […] S-au făcut demersuri pentru ca validitatea documentelor de călătorie, paşapoartelor, să fie acceptată. În circumstanţele astea nu au putut să vină la consulat, nu au putut să le schimbe, e de înţeles", a mai spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Scandalul repatrierilor continuă

Acasă, scandalul repatrierilor continuă. Pe lista zborului din Oman a apărut şi fiica unei consiliere locale din Piatra Neamţ, era în grupul de elevi plecaţi în "vacanţa de schi" şi rămaşi blocaţi în Dubai.

"Copiii au fost organizați încă de la primele atacuri. Copiii au fost înscriși la consulat, pe platformă, pe toate cele. Adică ei au fost prioritari. […] Mesaje am dat și la ambasadă, am dat mesaje și... pe toate numerele de urgență, de fapt, am discutat", a spus Alina Tatomir, la Antena 3 CNN.

PSD a cerut ca premierul Bolojan să trimită corpul de control la Ministerul de Externe. Miercuri, Oana Ţoiu ar urma să fie audiată în Parlament.

