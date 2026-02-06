Realitatea dură a muncii în străinătate. Șoferii români se plâng că nu se odihnesc și mănâncă o dată pe zi

Viața la volan pentru camionagii români aflați pe drumurile internaționale nu e deloc ușoară. Orele lungi, presiunea, pauzele aproape inexistente și pericolele de pe traseu fac din fiecare cursă un adevărat test de rezistență.

"Săptămâna trecută au fost zile în care am condus și câte 21 de ore", a mărturisit un șofer român care transportă marfă pentru o companie aeriană. Un coleg confirmă: "Au fost două zile consecutive în care am avut, în total, doar patru ore de odihnă. Abia mănânc o dată pe zi".

Începând cu 1 iulie 2026, va intra în vigoare cea mai recentă reglementare din cadrul Pachetului de Mobilitate, care prevede extinderea obligației de utilizare a tahografului digital și pentru vehiculele comerciale ușoare cu o masă totală de peste 2,5 tone, utilizate în transportul transfrontalier.

"Era și timpul", a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului Faire Mobility. Membrii sindicatului au aflat acest lucru în timpul unei acțiuni desfășurate într-o zonă industrială din landul Hesse, unde șoferii de furgonete își petrec adesea weekendurile. Aceste vehicule, a căror masă totală admisă este sub 3,5 tone, sunt în continuare exceptate de la obligația de a avea tahograf pentru monitorizarea timpilor de conducere și de odihnă.

Deși și acești șoferi sunt supuși acelorași reguli privind timpii de lucru și pauză, respectarea lor trebuie consemnată doar într-o așa-numită foaie de parcurs. În practică însă, hârtia s-a dovedit că nu prea are valoare. Șoferii sunt supuși în continuare la o presiune uriașă din partea angajatorilor pentru a face curse extrem de lungi.

Așa cum era de așteptat, introducerea tahografului stârnește reacții diverse. "Întregul sistem se bazează pe ore de muncă ce depășesc semnificativ limitele legale admise. În momentul în care vom începe să respectăm timpii de conducere și odihnă, tot acest sistem se va prăbuși", sunt de părere unii conducători auto, scrie Diario de Transporte.

Alții, în schimb, cred că noua reglementare le-ar putea oferi, în sfârșit, o minimă protecție în fața presiunii exercitate de angajatori, o presiune care, spun ei, îi obligă să-și pună viața în pericol pentru a finaliza cursele lungi.

