Cinci români, cu vârste între 20 şi 35 de ani, au fost arestaţi, după ce au lăsat maşinile din reprezentanţele auto din Austria pe butuci.

Mercedesuri și BMW-uri, lăsate pe butuci de 5 români în Austria. Le demontau roțile și le trimiteau în țară

Reţeaua a fost destructurată după ce, timp de aproape un an, roţi şi jante de mii de euro au fost furate pe timp de noapte. Maşinile vizate erau, de cele mai multe ori, modele scumpe sau foarte populare.

Hoţii ridicau autoturismele pe cărămizi sau le sprijineau pe cricuri improvizate, după care le demontau roţile. Români au fost arestaţi în mai multe ţări europene şi au fost extrădaţi în Austria. Prejudiciul depăşeşte 60.000 de euro.

Ce spune poliția austriacă

Furturile au avut loc între septembrie și noiembrie 2023 la dealeri auto din Hartberg-Fürstenfeld, Weiz și Leibnitz. Suspecții au fost identificați, fiind vorba de cinci români cu vârste între 20 și 35 de ani, la momentul comiterii faptelor.

"Pe numele suspecților au fost emise mandate europene de arestare de către Parchetul din Graz și persoanele au fost date în urmărire internațională. Suspecții au fost ulterior arestați în mai multe state europene (Suedia, Marea Britanie, România și Slovenia) și, parțial, extrădați în Austria – pentru unul dintre suspecți se desfășoară un proces în România.

Persoana în vârstă de 35 de ani la momentul comiterii faptelor a fost arestată abia la mijlocul lunii ianuarie 2026 la granița unguro-slovenă și extrădată în Austria. Între timp, mai multe persoane au primit deja pedepse cu închisoarea de mai mulți ani de către Tribunalul Regional pentru Cauze Penale din Graz", transmite poliția austriacă.

Cum operau indivizii

Cei cinci indivizi acționau noaptea. Ridicau mașinile pe cric, demontau jantele și roțile, apoi le trimiteau în România. Aici, obiectele furate au fost, cel mai probabil, vândute unor necunoscuți. Potrivit autorităților din Austria, hoții vizau în special autoturismele mărcilor Mercedes și BMW.

