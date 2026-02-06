Cuplu, filmat pe ascuns cum face dragoste într-un hotel din China. Imaginile au ajuns pe tot internetul

O investigație BBC dezvăluie o rețea șocantă de camere spion instalate ilegal în hoteluri, care transmit în direct momente intime ale turiştilor cazaţi, fără știrea sau consimțământul acestora. Victimele, ca Eric și iubita sa, devin protagoniști neștiuți ai unei industrii ilegale de "pornografie cu camere ascunse", difuzată pe Telegram și promovată contra cost. Deși autoritățile au adoptat reglementări, fenomenul continuă nestingherit, iar răspunsul platformelor rămâne aproape inexistent.

Într-o noapte din 2023, Eric răsfoia un canal de social media pe care îl folosea frecvent. La doar câteva secunde după ce a început redarea unui clip video, a încremenit. Și-a dat seama că perechea pe care o privea, intrând în cameră, lăsându-și bagajele și, mai târziu, întreţinând relaţii intime, erau chiar el și iubita lui. Cu trei săptămâni înainte, petrecuseră o noapte într-un hotel din Shenzhen, în sudul Chinei, fără să aibă nicio idee că nu erau singuri.

Cele mai intime momente le fuseseră înregistrate de o cameră ascunsă în camera de hotel, iar filmarea fusese pusă la dispoziția a mii de străini care accesau canalul pe care și Eric îl folosea pentru a viziona materiale pentru adulți.

Un moment intim, ajuns pe internet

Articolul continuă după reclamă

Eric (nume schimbat) nu mai era doar un consumator al industriei chineze de pornografie cu camere ascunse, devenise chiar el o victimă. Așa-numita "pornografie cu camere ascunse" există în China de cel puțin un deceniu, în ciuda faptului că producerea și distribuirea de materiale pornografice este ilegală în această țară.

Totuși, în ultimii ani, fenomenul a devenit tot mai discutat pe rețelele de socializare, în special de către femei, care își împărtășesc sfaturi despre cum să detecteze camere de dimensiuni infime, unele la fel de mici ca o radieră. Unele persoane au ajuns chiar să își monteze corturi în interiorul camerelor de hotel, pentru a evita să fie filmate.

În aprilie anul trecut, autoritățile chineze au adoptat noi reglementări în încercarea de a stopa această epidemie, impunând hotelierilor să verifice periodic dacă în camere există dispozitive de înregistrare ascunse.

Cu toate acestea, posibilitatea de a fi filmat în secret, chiar și în intimitatea unei camere de hotel, nu a dispărut. BBC World Service a descoperit mii de videoclipuri recente realizate cu camere ascunse în hoteluri, care sunt vândute ca materiale pornografice pe mai multe site-uri.

O mare parte din acest conținut este promovat pe aplicația de mesagerie și social media Telegram. Pe parcursul a 18 luni, autorul a descoperit șase site-uri și aplicații diferite promovate prin Telegram. Împreună, acestea susțineau că operează peste 180 de camere spion instalate în camere de hotel, care nu doar că înregistrau, ci transmiteau în timp real activitatea oaspeților.

Autorul a monitorizat în mod regulat unul dintre aceste site-uri timp de șapte luni și a descoperit conținut provenit de la 54 de camere diferite, dintre care aproximativ jumătate funcționau în orice moment. BBC estimează că, ținând cont de rata obișnuită de ocupare a hotelurilor, mii de oaspeți ar fi putut fi filmați în această perioadă. Cei mai mulți dintre ei probabil nu vor ști niciodată că au fost înregistrați.

Eric, din Hong Kong, a început să urmărească videoclipuri filmate în secret încă din adolescență, atras de cât de "nefiltrate" păreau imaginile.

"Ceea ce m-a atras a fost tocmai faptul că oamenii nu știau că sunt filmați", spune Eric, care are acum peste 30 de ani. "Cred că pornografia tradițională pare foarte regizată, foarte falsă."

Dar a simțit pe propria piele ce înseamnă să fii de cealaltă parte a lanțului de distribuție, când a descoperit un videoclip cu el și iubita sa, Emily. De atunci, nu a mai putut să privească acest tip de conținut cu aceeași satisfacție. Când i-a spus iubitei sale că șederea lor la hotel fusese filmată, montată într-un clip de o oră și încărcată pe Telegram, ea a crezut că glumește. Dar când a văzut cu ochii ei imaginile, a fost devastată. Emily a fost îngrozită de gândul că videoclipul ar fi putut fi văzut de colegi sau de membri ai familiei. Cei doi nu au vorbit între ei timp de câteva săptămâni.

Cum funcţionează industria

Cum funcționează această industrie, care exploatează cupluri nepregătite, filmându-le cele mai intime momente pentru a le vinde unor clienți voyeuriști? Și cine se află în spatele ei? Unul dintre cei mai vizibili comercianți de pornografie cu camere spion descoperiți de autor a fost un intermediar cunoscut sub numele de "AKA".

Pozând ca simplu consumator, autorul a plătit pentru accesul la unul dintre site-urile de livestream promovate de acesta, contra unei taxe lunare de 450 de yuani (aproximativ 65 de dolari sau 47 de lire sterline). Odată autentificat, avea opțiunea de a alege între cinci fluxuri video diferite, fiecare prezentând mai multe camere de hotel: vizibile imediat ce un oaspete activa curentul electric prin introducerea cartelei de acces. De asemenea, era posibil să deruleze înapoi transmisiunile live de la început sau să descarce clipurile arhivate.

Pe Telegram, aplicație interzisă în China, dar folosită frecvent pentru activități ilicite - AKA își promova transmisiunile live. Unul dintre canalele sale de Telegram a ajuns să aibă până la 10.000 de membri pe parcursul investigației. Arhivele cu înregistrări editate ale acestor livestreamuri erau, de asemenea, disponibile pe Telegram, în schimbul unei taxe fixe. În arhivă se aflau peste 6.000 de videoclipuri, unele datând încă din 2017.

Abonații AKA comentau în timp real pe canal, în timp ce urmăreau cupluri filmate fără știrea lor în camere de hotel, judecându-le aspectul fizic, bârfind conversațiile lor și evaluându-le performanțele sexuale. Aceștia aplaudau atunci când un cuplu începea să facă sex și se plângeau dacă luminile erau stinse, ceea ce le reducea vizibilitatea. Femeile erau frecvent insultate, fiind descrise cu apelative precum „curve”, „târfe” sau „panarame”.

Echipa BBC a reușit să identifice una dintre camerele spion într-o cameră de hotel din Zhengzhou, în centrul Chinei, punând cap la cap mai multe indicii venite de la abonați, utilizatori de pe rețelele sociale și prin propria documentare.

Cercetătorii aflați la fața locului au putut intra în camera respectivă și au găsit camera ascunsă, lentila era îndreptată direct spre pat, ascunsă în unitatea de ventilație din perete și conectată direct la rețeaua electrică a clădirii. Un dispozitiv de detectare a camerelor ascunse, foarte popular online și promovat ca „obligatoriu pentru orice oaspete de hotel”, nu a dat niciun semnal că în cameră s-ar fi aflat un dispozitiv de supraveghere. Echipa a dezactivat camera, iar vestea s-a răspândit rapid pe Telegram.

„Zhonghua [numele camerei] a fost dezactivată!”, a scris un abonat pe canalul principal administrat de AKA.

„Ce păcat, camera aia avea cel mai bun sunet!”, a comentat AKA în chat.

Plângerile s-au transformat însă rapid în entuziasm când, la doar câteva ore, AKA a anunțat că o altă cameră, într-un hotel diferit, fusese activată.

„Asta e viteza platformei noastre de livestreaming”, le-a transmis el abonaților. „Impresionant, nu-i așa?”

În timpul investigației, care a durat 18 luni, BBC a identificat aproximativ o duzină de agenți asemănători cu AKA. Discuțiile acestora cu abonații au arătat clar că lucrau pentru alte persoane aflate mai sus în lanțul de distribuție, pe care le numeau „proprietari de camere”. Comentariile sugerează că acești „proprietari” erau cei care instalau efectiv camerele spion și gestionau platformele de streaming.

În timpul unei conversații directe cu AKA, acesta a trimis accidental o captură de ecran cu un mesaj primit de la o persoană pe care a numit-o „Brother Chun”, despre care spunea că este un „proprietar de cameră”. AKA a șters imediat mesajul și a refuzat să discute mai mult despre acest subiect, însă jurnaliștii au reușit să îl contacteze direct pe „Brother Chun”. Deși dovezile arătau că el îi furniza lui AKA platforma de livestream, „Brother Chun” a susținut că este doar un alt agent de vânzări, deși părea să recunoască faptul că lanțul de distribuție merge mai departe, dincolo de el.

Cert este că în această industrie se învârt sume importante de bani. Pe baza numărului de membri ai canalelor și a taxelor de abonament, BBC estimează că doar AKA a câștigat cel puțin 163.200 de yuani (aproximativ 22.000 de dolari sau 16.300 de lire sterline) din aprilie până în prezent.

Prin comparație, venitul mediu anual în China anul trecut a fost de 43.377 de yuani (aproximativ 6.200 de dolari sau 4.600 de lire sterline), conform datelor Biroului Național de Statistică.

În China există reguli stricte privind vânzarea și utilizarea camerelor spion, însă reporterii BBC au constatat că este relativ ușor să cumperi un astfel de dispozitiv în Huaqiangbei, cea mai mare piață de electronice din țară.

Date exacte privind numărul persoanelor judecate pentru pornografie cu camere ascunse sunt greu de obținut. Autoritățile chineze au publicat din ce în ce mai puține informații în ultimii ani, însă cazurile identificate de jurnaliști acoperă întreaga țară, de la provincia Jilin, în nord, până la Guangdong, în sud.

Blue Li, reprezentantă a ONG-ului RainLily din Hong Kong, care ajută victimele să elimine de pe internet înregistrări explicite filmate în secret, spune că cererea pentru serviciile lor este în creștere, însă misiunea devine tot mai dificilă. Li afirmă că Telegram nu răspunde niciodată solicitărilor RainLily de eliminare a conținutului. ONG-ul este astfel nevoit să ia legătura direct cu administratorii grupurilor, chiar persoanele care vând sau distribuie pornografie cu camere ascunse, care, evident, nu au niciun interes să colaboreze.

„Noi credem că firmele de tehnologie poartă o responsabilitate uriașă în combaterea acestor probleme. Aceste companii nu sunt platforme neutre, politicile lor influențează direct felul în care este distribuit conținutul”, explică Blue Li.

BBC a informat Telegram, prin funcția de raportare, că AKA și Brother Chun, precum și grupurile administrate de ei, distribuie pornografie cu camere ascunse pe platforma Telegram. Nu a primit niciun răspuns și nu s-a luat nicio măsură.

Răspunsul Telegram în urma dezvăluirilor

La zece zile după primul contact, BBC a revenit cu întregul material al investigației, iar Telegram a răspuns:

„Distribuirea de pornografie fără consimțământ este explicit interzisă prin termenii noștri de utilizare” și „Telegram moderează în mod proactiv și acceptă raportări pentru a elimina milioane de conținuturi dăunătoare în fiecare zi.”

BBC a prezentat în mod oficial constatările sale către AKA și Brother Chun, evidențiind că profită de pe urma exploatării unor oaspeți de hotel filmați fără știrea lor. Cei doi nu au răspuns, dar la câteva ore după trimiterea mesajului, conturile lor de Telegram folosite pentru promovare au fost șterse.

Cu toate acestea, site-ul la care AKA oferise acces reporterilor BBC continuă să transmită în direct imagini din camere de hotel.

Eric și Emily rămân profund traumatizați de experiența lor. Poartă mereu șepci sau pălării în public, de teamă să nu fie recunoscuți, și evită pe cât posibil să se cazeze la hoteluri. Eric spune că nu mai folosește canalele de Telegram pentru a viziona pornografie, însă le verifică ocazional, de teamă că videoclipul ar putea reapărea.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰