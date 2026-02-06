Boala care face ravagii în România. Camerele de gardă ale spitalelor sunt copleşite de bolnavi

Date îngrijorătoare de la o săptămână la alta. Sunt peste 110.000 de infecţii respiratorii şi 9.000 de cazuri de gripă. Creşte şi numărul de decese. De la începutul sezonului şi până acum, aproape 70 de oameni au fost răpuşi de boală. Camerele de gardă ale spitalelor s-au transformat într-un coşmar pentru bolnavi. Pe patul de spital au ajuns anul acesta şi cazuri neobişnuite, persoane tinere şi vaccinate.

Camerele de gardă ale spitalelor sunt copleşite de bolnavi. Tuse, febră şi zeci de pacienţi în aşteptare. Răzvan a început să se simtă rău după ce un coleg de clasă s-a îmbolnăvit de gripă. "Uneori tuşesc şi mă doare în gât şi de dimineaţă m-a durut şi capul". "Febră, durere în gât, tuse caz confirmat de gripă A la el în casă şi am venit să vedem despre ce este vorba".

La fel ca el, şi alţi copii s-au îmbolnăvit la şcoală. "Am dus-o la grădiniţă câteva zile şi azi dimineaţă a vomitat şi a făcut febră 39,2. În casă, la glădiniţă, e epidemie. A avut gripa de tip A. După ce a stat acasă 10-12 zile a fost 3 zile şi iar s-a îmbolnăvit. E încă mic, acum îşi creează imunitatea".

De la o săptămână la alta au apărut peste 110.000 de cazuri de infecţii respiratorii, iar cazurile de gripă s-au înmulţit şi ele şi au trecut de 9.000. La Institutul Matei Balș, în doar 24 de ore, la camera de gardă s-au prezentat 160 de pacienți. Dintre aceștia, 120, atât adulţi, cât și copii, au fost confirmați cu gripă sau alte infecții respiratorii. Iar în același interval, 12 persoane au avut nevoie de internare din cauza complicațiilor.

"Deja am ajuns în punctul în care avem un platou cu mai multe vârfuri. Nu e deloc simplu, în fiecare zi încercăm să gestionăm cât se poate de corect şi să avem paturi libere care din păcate se ocupă până dimineaţa. Rămâne în continuare vaccinarea antigripala ca o soluţie foarte bună de prevenţie pentru că sezonul este departe de a se încheia", a declarat Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș".

"Cazurile de gripă au început încă din luna octombrie, cu o creştere progresivă a numărului acestora. Cazurile severe de gripă au apărut şi la persaone fără comorbidităţi sau chiar la persoanele vaccinate", explică Ana Maria Iancu, specialist in boli infecțioase Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

Vârstnicii sau cei care se ştiu cu afecţiuni grave sunt sfătuiţi să se ducă la spital atunci când apar simptome puternice de gripă: febră care nu cedează, tuse şi dureri musculare.

