Reguli și amenzi pentru folosirea telefonului la volan: când este interzis, ce spune legea și cât e amenda

Folosirea telefonului mobil la volan este una dintre cele mai frecvente abateri din trafic și, totodată, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Codul Rutier este foarte clar în privința situațiilor în care utilizarea telefonului este interzisă, iar sancțiunile aplicate șoferilor pot ajunge la amenzi mari, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului de conducere.

Un gest aparent banal, precum verificarea telefonului în trafic, poate aduce nu doar o amendă mare, ci și puncte de penalizare sau suspendarea permisului. Legea s-a înăsprit, iar controalele vizează tot mai des această abatere.

Când este interzisă folosirea telefonului la volan

Legea interzice folosirea telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv care presupune ținerea în mână în timp ce vehiculul este în mișcare. Interdicția se aplică indiferent dacă șoferul vorbește la telefon, scrie mesaje, navighează pe internet sau folosește aplicații.

Chiar și o simplă atingere a telefonului, atunci când acesta este ținut în mână, poate fi considerată abatere, dacă polițistul constată că atenția conducătorului auto a fost distrasă de la condus.

Ce spune Codul Rutier despre folosirea telefonului

Potrivit Codului Rutier, conducătorilor de vehicule le este interzis să utilizeze telefoanele mobile sau alte dispozitive similare care necesită folosirea mâinilor. Singura excepție permisă de lege este utilizarea sistemelor de tip hands-free, cu condiția ca acestea să nu afecteze capacitatea de a conduce în siguranță.

Regula se aplică tuturor vehiculelor aflate în trafic, inclusiv motocicletelor, scuterelor și bicicletelor electrice, atunci când sunt conduse pe drumurile publice.

Cât este amenda pentru folosirea telefonului la volan

Folosirea telefonului mobil la volan se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni. Valoarea amenzii este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă câteva sute de lei, în funcție de valoarea punctului de amendă în vigoare la momentul sancționării.

Pe lângă amendă, șoferul primește și 4 puncte de penalizare, care se adaugă la evidența sa rutieră.

Când se suspendă permisul de conducere

Permisul de conducere poate fi suspendat dacă folosirea telefonului mobil este combinată cu o altă abatere rutieră. De exemplu, dacă șoferul folosește telefonul și, în același timp, nu acordă prioritate, nu respectă semnalele polițistului sau încalcă alte reguli de circulație, sancțiunea include și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Această măsură a fost introdusă pentru a descuraja comportamentele periculoase care cresc semnificativ riscul de accident.

Este permis să folosești telefonul când mașina este oprită

Legea face diferența între oprirea voluntară și staționarea impusă de trafic. Dacă mașina este oprită într-un loc permis și motorul este oprit, folosirea telefonului nu este sancționată. În schimb, dacă vehiculul este oprit temporar la semafor, în coloană sau în trafic aglomerat, folosirea telefonului rămâne interzisă.

Cu alte cuvinte, faptul că mașina nu se deplasează în acel moment nu oferă automat dreptul de a utiliza telefonul.

Ce se întâmplă în cazul șoferilor profesioniști

Pentru șoferii profesioniști, folosirea telefonului la volan poate avea consecințe suplimentare. Pe lângă amendă și puncte de penalizare, aceștia pot fi sancționați și de angajator, iar în cazul transportului de persoane sau de marfă, abaterea poate duce la pierderea unor drepturi profesionale.

De ce este sancționată atât de dur folosirea telefonului

Autoritățile atrag atenția că utilizarea telefonului mobil la volan reduce semnificativ atenția și timpul de reacție al șoferului. Studiile arată că distragerea atenției, chiar și pentru câteva secunde, poate avea consecințe grave, mai ales la viteze mari sau în zonele aglomerate.

Din acest motiv, legislația rutieră a fost înăsprită în ultimii ani, iar controalele în trafic vizează frecvent această abatere.

Ce trebuie să știe șoferii pentru a evita amenda

Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să folosească exclusiv sisteme hands-free și să se asigure că telefonul este fixat într-un suport, fără a fi atins în timpul mersului. Orice utilizare care implică ținerea telefonului în mână poate atrage sancțiuni, chiar și pentru câteva secunde.

