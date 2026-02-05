SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt după 5 ani și negociază prelungirea tratatului nuclear

SUA și Rusia au convenit joi să reia dialogul militar la nivel înalt după 5 ani de suspendare. Anunţul a fost făcut în urma discuţiilor dintre oficiali militari ruși și americani la Abu Dhabi, unde s-au purtat şi negocierile cu ucrainenii. Presa americană scrie că ruşii şi americanii negociază prelungirea ultimului tratat nuclear care a expirat azi.

SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt, a anunțat armata americană într-un comunicat după discuțiile de la Abu Dhabi dintre generalul Alexus Grynkewich, șeful Comandamentului European al SUA, care este totodată și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (NATO), și oficiali militari de rang înalt din Rusia și Ucraina.

Canalul de dialog "va asigura un contact militar constant între părți, pe măsură ce acestea continuă să lucreze pentru o pace durabilă", a transmis armata SUA. Comunicarea militară la nivel înalt dintre ruşi și americani era suspendată din 2021, chiar înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, aminteşte AP.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, a doua rundă de negocieri de la Abu Dhabi s-a încheiat fără rezultate concrete. Ucraina și Rusia au schimbat câte 157 de prizonieri de război, dar discuțiile privind alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate. Moscova a declarat că e este deschisă să coopereze cu SUA, dar că centrala din Zaporojie, dorită de ucraineni, trebuie să rămână sub controlul său.

Miercuri, în prima zi a acestei noi runde de discuţii trilaterale, Rusia a cerut din nou Ucrainei să ţină cont de cererile sale şi să ia "decizia corespunzătoare". Moscova vrea în special să preia integral controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Trupele ruse controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

Dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză cedarea părţii din Donbas controlată în continuare de armata ucraineană şi unde aceasta din urmă şi-a stabilit poziţii fortificate încă din 2014, când a avut loc primul conflict armat cu separatiştii pro-ruşi. El a susţinut miercuri că, pentru a ocupa tot Donbas-ul, armata rusă ar trebui să sacrifice circa 800.000 de soldaţi.

Dar discuţiile vor continua, a spus Zelenski după încheierea discuţiilor de la Abu Dhabi. "Dialogul continuă. Desigur, nu este simplu", a indicat el, adăugând că "cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa" împotriva Ucrainei şi ca aceasta din urmă să primească din partea susţinătorilor săi occidentali "garanţii de securitate reale".

Axios: Rusia și SUA negociază prelungirea ultimului tratat nuclear care a expirat azi

În altă ordine de idei, Axios dezvăluie că SUA și Rusia sunt aproape de un acord pentru continuarea respectării tratatului New START privind controlul armelor nucleare, care a expirat azi. Negocierile au avut loc în ultimele 24 de ore la Abu Dhabi, dar nu s-a ajuns la un acord final. Emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au negociat cu oficiali ruși în paralel cu discuțiile privind Ucraina.

Planul este încă în fază de proiect și are nevoie de aprobarea lui Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit surselor citate de Axios. New START este ultimul tratat major care limitează arsenalele nucleare ale celor două țări care dețin împreună aproximativ 85% din focoasele nucleare ale lumii. În esență, potrivit unui acord informal, ambele părți ar urma să respecte prevederile tratatului pentru cel puțin șase luni, timp în care s-ar negocia un posibil nou acord.

Casa Albă a fost reticentă în privința extinderii New START pentru că acesta nu include China. Beijingul are un arsenal nuclaer mai mic, dar în expansiune rapidă.

Însă China nu și-a arătat interesul pentru a participa la un astfel de acord și nici nu are vreun stimulent clar să o facă. Unii experți cred că un acord trilateral SUA-Rusia-China nu este realist, dar că negocieri bilaterale SUA-China ar putea fi posibile în viitor.

