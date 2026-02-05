Antena Meniu Search
Rusia vrea să păstreze centrala nucleară Zaporojie sub controlul său, dar este deschisă să coopereze cu SUA

Rusia este pregătită de o cooperare internaţională în legătură cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, inclusiv cu SUA. Declaraţia a fost făcută joi, după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, de către şeful agenţiei nucleare ruse (Rosatom), Aleksei Lihacev.

Dar uzina trebuie să rămână în proprietatea Rusiei, a afirmat Lihacev, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Forţele ruse au preluat controlul acestei centrale din sudul Ucrainei la scurt timp după declanşarea invaziei în februarie 2022.

Statutul centralei din Zaporojie este unul din punctele sensibile în discuţiile de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, şi cel mai probabil a făcut obiectul dezbaterii la actuala rundă de convorbiri dintre cele două părţi care s-a încheiat joi la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU).

Cele şase reactoarele ale centralei sunt oprite, iar uzina depinde de o sursă externă de energie electrică pentru răcirea combustibilului din reactoare şi pentru a se evita un dezastru.

Rusia, dispusă să exporte energie de la centrala din Zaporojie către SUA

Şeful Rosatom a făcut aceste declaraţii la o întâlnire cu responsabili ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), notează TASS.

Cu această ocazie, conform agenţiei de presă oficiale ruse, Lihacev a confirmat că Rusia este dispusă să exporte energie de la centrala nucleară din Zaporojie, inclusiv în parteneriat cu Statele Unite.

