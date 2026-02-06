Pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină, vineri dimineață, pentru evacuarea apei din curți inundate, la nivelul județului fiind în vigoare alerte hidrologice Cod roșu și Cod portocaliu.

"Până în acest moment, au fost primite 3 solicitări pentru evacuarea apei din curți. Dintre acestea, în două cazuri nu s-a putut interveni cu motopompele din dotare, nivelul apei fiind foarte scăzut, astfel că se găsesc soluții de către autoritățile locale (în Găgeni și Boldești-Scăeni). În Urlați, pe strada Valea Crângului, pompierii de la Garda de Intervenție Urlați intervin cu o motopompă pentru evacuarea apei din 2 anexe gospodărești. În acest caz nu este vorba despre un râu ieșit din matcă, ci despre apă acumulată în urma precipitațiilor. Nu sunt locuințe afectate", a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru Cod roșu hidrologic în localitățile Lapoș și Sângeru, fiind vizat râul Nișcov. Avertizarea este valabilă până la ora 15:00. De asemenea, a fost emis mesaj de avertizare RO-ALERT în contextul Codului portocaliu hidrologic valabil până la ora 12:00. Au fost vizate localitățile din bazinul Teleajen, în aval de confluența cu râul Vărbilău: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești-Scăeni, Lipănești.

În Buzău și Vrancea a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. În ultimele 24 de ore, a plouat continuu și s-au acumulat cantități importante de apă în județul Buzău și în sudul județului Vrancea (72 l/mp), iar în județul Prahova s-au acumulat între 30 și 40 l/mp. În intervalul 05.02.2026, ora 08:00 – 06.02.2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte în 21 localități din 5 județe (Bacău, Buzău, Dolj, Dâmboviţa și Vrancea). Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, respectiv pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil.

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. La acest moment, echipe specializate se află în teren, astfel încât accesul în localitate să fie reluat, în condiții de siguranță. De asemenea, traficul rutier este blocat pe 1 drum județean (DJ 641/DJ) localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil (apa este în retragere).

