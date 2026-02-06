Premierul Ilie Bolojan a trimis la CCR o scrisoare prin care îi informează pe judecătorii constituționali că România pierde cele 200 de milioane de euro din jalonul privind pensiile speciale ale magistraților, dacă se amână și săptămâna viitoare, pe 11 februarie, luarea unei decizii în acest caz.

Scrisoarea premierului este adresată Elenei-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României. În documentul obţinut de Observator, premierul informează oficial Curtea Constituțională că în acest moment Comisia consideră neîndeplinit jalonul, "având ca rezultat pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro". Totuși, Comisia a transmis că informarea nu este considerată definitivă evaluării înainte de data de 11 februarie 2026.

Ce i-a scris premierul Bolojan şefei CCR

"Având în vedere existența pe rolul Curții Constituționale a României a Dosarului nr. 4848A/2025 privind soluționarea sesizării de neconstituționalitate formulate de către Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului la data de 2 decembrie 2025, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca rezultat pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. Totuși, Comisia ne-a transmis că scrisoarea de informare nu este considerată definitivă evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia examinează inclusiv informații publice doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române", se arată în document.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a confirmat joi că Ilie Bolojan a trimis informarea către Curtea Constituțională a României, după ce șeful Executivului și-a anunțat intenția în conferința de miercuri seară.

Surse din Guvern au declarat pentru Observator că România a pierdut cele 231 de milioane de euro din PNRR, pentru că nu a implementat la timp reforma pensiilor magistraților. Deocamdată, Guvernul nu a fost informat oficial în scris, ci doar într-o discuție la Bruxelles. Oficialii Comisiei Europene consideră că jalonul nu a fost îndeplinit. Dacă legea care prevede reforma pensiilor magistraților va trece de Curtea Constituțională la ședința din 11 februarie, Guvernul va informa Comisia, cu speranța că Bruxelles-ul s-ar putea răzgândi, au mai precizat sursele citate.

Şi Ministrul Proiectelor Europene a confirmat informaţia. "În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți de către Comisia Europeană, pentru că România nu a promulgat legea până pe 28 noiembrie, iar în perioada de discuții ulterioare, România nu a putut să arate că a promulgat legea", a declarat Dragoș Pîslaru joi la Digi24.

Amintim că România trebuia să adopte acest proiect pe 28 noiembrie 2025 pentru a nu pierde banii, dar a obținut o amânare de aproximativ două luni pentru a implementa această reformă.

Filmul celor 4 amânări de la CCR

Curtea Constituțională a României a amânat pe 16 ianuarie pentru 11 februarie, pentru a patra oară, luarea unei decizii privind pensiile magistraților, motivând că este necesar să studieze documentele transmise de Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție. ÎCCJ trimisese doar cu o zi înainte la CCR un fel de studiu de impact prin care susține că reforma pregătită de Guvern ar anula total pensiile încasate de magistrați.

Pe 28 şi 29 decembrie 2025, cei 4 judecători numiți la CCR cu sprijinul PSD au boicotat ședințele și au blocat o decizie prin lipsă de cvorum. Prima amânare a fost pe 10 decembrie, după ce ÎCCJ a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale pe 5 decembrie 2025.

Proiectul de lege crește treptat vârsta de pensionare la 65 de ani și stabilește o vechime minimă de 35 de ani în muncă, prin care se elimină posibilitatea pensionărilor la 48-50 de ani. Pensia magistraților va fi plafonată la 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani, astfel încât vârsta de pensionare să atingă 65 de ani în 2040. Pensia medie a magistraților este acum de 5.000 euro/lună şi s-ar reduce la 3.500 euro dacă legea ar trece de CCR.

