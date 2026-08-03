Reţeaua electrică a Cubei a cedat. 10 milioane de oameni au rămas în beznă

Reţeaua electrică a Cubei a cedat duminică seara, a anunţat operatorul de stat al reţelei, cufundând în întuneric insula cu o populaţie de aproximativ 10 milioane de locuitori, pe fondul creşterii frecvenţei întreruperilor de curent, relatează Reuters.

Această pană vine după trei întreruperi de curent la nivel naţional din luna iulie şi are loc pe fondul blocadei petroliere impuse de SUA, care pune şi mai multă presiune asupra infrastructurii energetice învechite a insulei.

Union Electrica de Cuba nu a oferit detalii suplimentare cu privire la situaţie în postările sale de pe X şi Facebook.

Presiunea asupra sistemului energetic a crescut pe măsură ce Cuba se luptă să-şi asigure importurile de combustibil.

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Ţara a pierdut o sursă esenţială de combustibil în urma blocadei petroliere impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, după ce, la 3 ianuarie, Washingtonul l-a înlăturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

Venezuela a fost mult timp principalul furnizor de petrol al Cubei, iar importurile din Mexic au fost, de asemenea, întrerupte pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA.

Criza energetică actuală coincide cu o deschidere prudentă a sectorului energetic cubanez, strict controlat, determinată de penuria de combustibil şi de sancţiunile severe impuse de SUA.

Havana a autorizat recent prima sa iniţiativă de import de combustibil cu finanţare străină şi a permis aproape 200 de întreprinderi cubaneze să participe la distribuţia en gros de combustibil.