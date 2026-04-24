Celebra revistă Time a onorat mare parte dintre cele mai influente persoane din lume. Reţeta câştigătoare are în componenţă fragmente din cariera Victoriei Beckham, amestecate cu rolurile lui Zoe Saldana şi presărate cu deciziile prezidenţiale ale lui Donald Trump.

Staruri internaţionale şi personalităţi care şi-au pus amprenta asupra ultimelor 12 luni au fost repartizate în topul Time pe mai multe domenii: artişti, inovatori, pionieri, legende, lideri şi simboluri. Demi Moore, Ethan Hawk, Zoe Saldana sau Benicio del Toro se numără printre cei incluşi în topul starurilor hollywoodiene.

"Să-mi urmez inima cred că este ceea ce contează pentru mine. De fiecare dată când mi-am urmat instinctele și mi-am ascultat inima, nu m-a trădat niciodată", a spus actriţa Zoe Saldana.

"Simt că muncesc din greu de când aveam 18 ani. Pur și simplu muncesc, omule. Asta fac", a declarat actorul Ethan Hawk.

Dintre omagiaţi nu avea cum să lipsească Victoria Beckham.

"Mă uit înapoi la fotografii din trecut și zâmbesc. Steaua mea polară este emanciparea femeilor. Simt că sunt foarte, foarte sinceră atât în ​​modă, cât și în frumusețe", a spus Victoria Beckham.

Ben Stiller a prins categoria titanilor, în timp ce youtuberul MrBeast face şi el parte din categoria Pionierilor. Iar la secţiunea lideri, Donald Trump sau preşedintele chinez Xi Jinping rămân nominalizaţi permanent.

