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Robert Pattinson, ales noul "James Bond". Reacţia actorului devenit celebru în seria Twilight

Robert Pattinson, ales drept noul "James Bond". Actorul, deveni celebru în seria Twilight
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.11.2026, 17:13 | Modificat la 16.11.2026, 17:18

Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, a fost ales drept noul "James Bond". Anunţul a fost făcut pe conturile de social media ale francizei.

Anunţul a fost însoţit de o fotografie cu Pattinson în costum negru ţinând un pistol îndreptat spre cameră. "James Bond se va întoarce", este mesajul care a însoţit postarea. "James Bond este unul dintre personajele legendare ale cinematografiei mondiale, iar faptul că am fost încredinţat cu rolul lui 007 e onoarea vieţii mele", a declarat Robert Pattinson.

Franciza a preferat în trecut actori care nu erau deja superstaruri internaționale

Actorul britanic a devenit celebru datorită seriei Twilight, dar ulterior și-a construit o carieră în producții precum The Lighthouse, Tenet și The Batman. Pattinson joacă în Dune: Part Three, regizat tot de Villeneuve, ceea ce înseamnă că cei doi au deja experiența unei colaborări. Totuși, apropierea profesională nu reprezintă o confirmare că actorul ar avea prioritate la distribuirea rolului. 

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Franciza a preferat în trecut actori care nu erau deja superstaruri internaționale. Sean Connery era relativ necunoscut când a primit rolul, iar Daniel Craig, deși avea experiență cinematografică, a devenit un nume mondial odată cu Casino Royale, lansat în 2006. Pattinson și Hoult sunt însă actori consacrați, asociați deja cu personaje celebre și cu producții de mare succes. 

V.N.
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