Guvernul britanic a graţiat femeile condamnate pentru avort efectuat în afara termenului legal

Femeile care au primit condamnări penale pentru că au avortat în Anglia sau în Ţara Galilor au fost graţiate luni, a anunţat guvernul britanic, după intrarea în vigoare a unei legi care dezincriminează întreruperile de sarcină efectuate în afara termenului legal, transmite AFP.

Până recent, femeile puteau fi judecate şi trimise în închisoare dacă făceau întrerupere de sarcină după termenul de 24 de săptămâni sau fără aprobare medicală. Însă, în iunie 2025, deputaţii au abolit procedurile penale în cazul întreruperilor de sarcină efectuate în afara termenului legal.

"Femeile condamnate (...) pentru o infracţiune legată de avortarea propriei sarcini îşi vor vedea aceste menţiuni şterse din cazierul judiciar, datorită unei graţieri automate ce le este acordată", a transmis Ministerul britanic al Justiţiei într-un comunicat.

În ultimii ani, mai multe cazuri au şocat opinia publică. Printre ele, cel al Nicolei Packer, o britanică de 45 de ani achitată în mai 2025 la finalul unui proces dificil.

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"Deşi nicio graţiere nu poate şterge suferinţa şi traumele suferite de aceste femei, această reformă istorică recunoaşte prejudiciul profund cauzat de incriminarea lor şi constituie un progres semnificativ pe calea justiţiei", a salutat Heidi Stewart, directoare a British Pregnancy Advisory Service.

Legea din 1967 cu privire la avort a legalizat întreruperile de sarcină în anumite condiţii: sarcina să fie mai mică de 23 de săptămâni şi şase zile, iar avortul să se facă sub supraveghere unui cadru medical.

După acest termen, procedura nu mai este permisă decât dacă viaţa mamei este în pericol sau dacă există un risc important ca nou-născutul să aibă un handicap grav.

Legea adoptată în iunie 2025 nu modifică termenul până la care se poate proceda la o întrerupere de sarcină, iar orice persoană care ajută o femeie să avorteze dincolo de acest termen sau în afara cadrului medical este pasibilă de urmărire penală.

Irlanda de Nord a dezincriminat avortul în 2019, iar Scoţia are în desfăşurare o revizuire a legislaţiei sale în privinţa întreruperilor de sarcină.