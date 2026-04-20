Zeci de roboți umanoizi fabricați în China și-au demonstrat abilitățile tot mai avansate de mișcare și navigare autonomă, duminică, în cadrul unui semimaraton desfășurat la Beijing, relatează Reuters. Aceștia au reușit să depășească alergătorii umani, momentul inedit fiind surprins de participanţii la eveniment.

Dacă prima ediție a competiției, organizată anul trecut, a fost marcată de numeroase probleme tehnice, când majoritatea roboților nu au reușit să finalizeze cursa, anul acesta diferențele au fost evidente.

De la probleme tehnice la performanțe record

În 2025, robotul câștigător terminase cursa în 2 ore și 40 de minute, de peste două ori mai lent decât câștigătorul uman. În schimb, anul acesta, mai mulți roboți au fost vizibil mai rapizi decât sportivii profesioniști, depășind câștigătorii cursei umane cu peste 10 minute.

Numărul echipelor participante a crescut semnificativ, de la 20 la peste 100, iar aproape jumătate dintre roboți au parcurs traseul de 21 de kilometri în mod autonom, fără a fi controlați de la distanță. Pentru a evita incidentele, roboții și cei aproximativ 12.000 de alergători au concurat pe trasee paralele.

Robotul câștigător a stabilit un timp impresionant

Robotul câștigător, dezvoltat de compania chineză Honor, a finalizat cursa în 50 de minute și 26 de secunde, cu câteva minute mai rapid decât recordul mondial la semimaraton stabilit luna trecută la Lisabona de atletul ugandez Jacob Kiplimo.

Primele trei locuri au fost ocupate de echipe ale companiei Honor, toate folosind roboți capabili să se deplaseze autonom și să atingă timpi peste recordurile existente.

Du Xiaodi, inginer în cadrul echipei câștigătoare, a declarat că robotul a fost dezvoltat timp de un an și a fost echipat cu picioare de 90-95 de centimetri, pentru a imita alergătorii de elită, dar și cu tehnologie de răcire lichidă, similară celei folosite în smartphone-uri.

"Faptul că aleargă mai repede poate părea nesemnificativ la prima vedere, dar permite transferul de tehnologie, de exemplu în ceea ce privește fiabilitatea structurală și răcirea, și, în final, aplicațiile industriale", a spus Du Xiaodi, inginer.

Spectatorii, impresionați de evoluția roboților

Publicul a privit varietatea de roboți umanoizi, diferiți ca dimensiuni și stil de mișcare, ca pe o dovadă clară a progreselor Chinei în domeniul roboticii.

"Postura de alergare a roboților umanoizi pe care am văzut-o a fost cu adevărat impresionantă... având în vedere că inteligența artificială se dezvoltă de relativ puțin timp, sunt deja foarte impresionat de nivelul la care s-a ajuns", a spus Chu Tianqi, student la inginerie.

"Viitorul va fi cu siguranță dominat de inteligența artificială. Dacă oamenii nu învață să o folosească acum, mai ales cei care încă i se opun, vor deveni depășiți", a adăugat el.

Un alt spectator, Guo Yukun, în vârstă de 11 ani, a declarat că experiența l-a motivat să urmeze o carieră în robotică.

Tehnologia avansează, dar aplicațiile sunt încă limitate

Deși astfel de performanțe arată potențialul roboților umanoizi, aplicațiile economice rămân, deocamdată, într-o fază experimentală. Specialiștii spun că abilitățile demonstrate într-o competiție sportivă nu se traduc încă în utilizări industriale pe scară largă, unde sunt necesare dexteritate, percepție și adaptare la situații complexe.

China își propune însă să devină un lider global în acest domeniu și a lansat o serie de politici de sprijin, de la subvenții la proiecte de infrastructură.

Progresele au fost prezentate și într-un mod spectaculos la gala Festivalului Primăverii difuzată de televiziunea de stat CCTV, unde roboți umanoizi au susținut demonstrații de arte marțiale alături de copii, semnalând ambițiile țării în domeniul tehnologiilor viitorului.

Denisa Gheorghe

