China pregăteşte roboţi pentru viitor: "În esență, îi învățăm să gândească singuri"

Consultantul tehnologic chinez Kenneth Ren formează lucrătorii viitorului. Singurul detaliu esenţial este că aceştia nu sunt oameni. "În esență îi învățăm pe roboți să gândească singuri", a declarat recent Ren, un expert în soluții de peste mări cu RealMan Intelligent Technology, la CNBC, la Centrul de instruire a datelor robotilor umanoizi din Beijing.

Ren ajută la conducerea a ceea ce mass-media de stat chineză descrie drept o "școală de roboți umanoizi", în timp ce China încearcă să-și avanseze roboții dincolo de divertisment la angajare.

Roboții umanoizi fac parte din strategia industrială mai largă a Partidului Comunist Chinez. În același mod în care Beijingul a vizat vehiculele electrice și inteligența artificială ca tehnologii cheie viitoare, factorii de decizie politică au identificat roboții umanoizi drept un domeniu pe care China ar trebui să se concentreze până în 2030 pentru a se asigura că țara domină piețele globale și lanțurile de aprovizionare, conform CNBC.

"Politica industrială de următoarea generație a Chinei reprezintă o trecere de la intervenția sectorială direcționată la ceea ce poate fi descris ca o 'politică industrială a tuturor'", a scris Camera de Comerț din SUA și firma de cercetare Rhodium Group într-un raport de cercetare din 11 mai.

Centrul din Beijing, care este susținut de guvernul orașului și face parte dintr-o rețea de centre similare din China, antrenează roboți pentru a se pregăti să lucreze într-o varietate de scenarii.

Fudi Luo este unul dintre aproximativ 100 de instructori ai centrului.

Fostă profesoară de artă, Luo își învață elevii cyborg cum să sorteze articolele pe linia fabricii. Folosind camere, controlere și captură de mișcare, ea și colegii săi instructori își ghidează elevii cu IA prin sarcini, repetând acțiunile de mai multe ori.

"La început, robotul nu are conștientizare, așa că trebuie să-l controlez manual. Dar odată ce mișcarea mea generează date, robotul învață și apoi poate îndeplini sarcina de la sine", a spus ea.

Roboții sunt învăţaţi abilități precum menaj, masaj, organizarea raftului magazinelor și repararea metalelor. Luo spune că o zi obișnuită este de 8 ore de mișcări repetitive.

"Robotul nu știe ce înseamnă să fii obosit, dar eu știu!" glumește ea.

În același campus în care capitala chineză promovează robotica, startup-ul Beijing Inspire-Robots Technology antrenează mâini robotice cu urmărirea mișcării și senzori.

Winston Zou, secretarul consiliului de administrație al companiei, a declarat pentru CNBC că, în medie, o mână se va antrena de 10.000 de ori pentru a învăța o nouă abilitate.

"Mâna noastră robotică actuală poate ridica un ou sau chiar obiecte mai mici și poate ridica o sfoară", a spus Zou.

CEO-ul Elon Musk le-a spus investitorilor în timpul convorbirii privind veniturile din al patrulea trimestru al companiei americane din ianuarie că roboții săi umanoizi Optimus sunt superiori celor din China datorită designului mâinii, despre care el a spus că este "de departe cel mai greu lucru" de stăpânit într-un robot. Dar el a recunoscut forța agresivă a Chinei în domeniu.

"De departe, cea mai mare competiție pentru roboții umanoizi va fi din China. China este incredibil de bună la extinderea producției", a spus el.

În China, instruirea nu este doar la școală, ci și la locul de muncă.

Roboții bazați pe inteligență artificială primesc teste care servesc ca bucătari de restaurante, barmani, ospătari, polițiști rutieri și proprietari de bodegi.

Deocamdată, mulți dintre roboți se bazează pe asistența umană, deși susținătorii lor spun că este doar o chestiune de timp până când droizii își fac treaba singuri.

"Scopul nostru este să ne asumăm sarcini periculoase pentru oameni sau muncă repetitivă pe care oamenii nu doresc sau se tem să le facă", a spus Ren la centru.

"Nu avem intenția de a înlocui oamenii în niciun domeniu."

