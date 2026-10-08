Un român din Ungaria a ţinut în sclavie un ungur. Din primăvara anului 2023, inculpatul a obligat-o în mod regulat pe victimă să presteze munci agricole și de construcții, folosind abuzuri și amenințări. În schimbul muncii, nefericitul primea o cantitate minimă de alimente și ocazional o mie de forinți. Anul trecut, bărbatul român și-a dus cunoștința la muncă în străinătate. A ținut-o în condiții inumane și i-a luat documentele.

Român acuzat că a ţinut captiv un bărbat din Ungaria. Îi dădea 100 grame de parizer, o chiflă și apă - ugyeszseg.hu

Parchetul General al Județului Pest îl trimite în judecată pentru trafic de persoane în formă agravată și muncă forțată pe un cetățean român acuzat că a exploatat, înfometat și tratat ca pe un sclav un bărbat aflat într-o situație vulnerabilă, în Nagykőrös, Ungaria.

Hajnal László Péter, purtătorul de cuvânt al Parchetului General al Județului Pest, a declarat, ca răspuns la solicitarea publicației 24.hu în legătură cu acest caz, că procurorii au cerut pentru inculpat șase ani de închisoare, o amendă de trei milioane de forinți și expulzarea acestuia din Ungaria pentru cinci ani.

Potrivit rechizitoriului, în urmă cu patru ani, cetățeanul român a încheiat o înțelegere cu un bărbat din Nagykőrös care trăia în condiții materiale dificile, potrivit căreia acesta urma să lucreze ca șofer în schimbul hranei și al unui salariu modest. Din primăvara anului 2023, inculpatul l-ar fi obligat în mod repetat, prin violență și amenințări, să efectueze munci agricole și lucrări de construcții. În schimbul muncii, victima primea o cantitate minimă de alimente și, uneori, 1.000 de forinți.

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Primea 100 de grame de parizer, o chiflă și apă

Anul trecut, cetățeanul român și-ar fi dus victima la muncă în străinătate. Ar fi ținut-o în condiții inumane și i-ar fi confiscat documentele. Autoritățile din țara respectivă au deschis o anchetă împotriva lui pentru privare de libertate și obligarea la muncă. Cu ajutorul autorităților străine, victima a reușit să revină în Ungaria în toamna anului trecut.

O lună mai târziu, însă, inculpatul ar fi apărut la locuința victimei din Nagykőrös și ar fi atacat-o cu pumnii pentru a o determina să continue să muncească pentru el. Bărbatul, intimidat și agresat, nu a îndrăznit să se opună, astfel că agresorul l-ar fi băgat cu forța în mașină și l-ar fi luat cu el.

De atunci, bărbatul exploatat ca un sclav nu ar mai fi primit niciun ban pentru munca prestată. Drept "plată", primea doar 100 de grame de parizer, o chiflă și un litru și jumătate de apă minerală.

Parchetul a cerut condamnarea inculpatului la șase ani de închisoare, o amendă de 3 milioane de forinți și expulzarea sa din Ungaria pentru cinci ani, pentru trafic de persoane comis prin chinuirea victimei și muncă forțată.

Articolul menționează și cazul unui alt bărbat din Nagykőrös care ar fi fost ținut timp de zece ani în condiții de sclavie. Acesta era bătut cu pumnii, spălat cu furtunul și primea doar o farfurie de mâncare pe zi.