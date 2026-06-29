Momentul în care un tânăr este scos viu la aproape 5 zile de la cutremurele cu 1500 de morţi din Venezuela

Miracol în Venezuela. Salvatorii au scos în viaţă de sub dărâmături un tânăr de 21 de ani după aproape cinci zile de la cele două cutremure puternice care au făcut aproape 1500 de morţi.

Momentul în care un tânăr este scos în viată la aproape 5 zile de la cutremurele cu 1500 de morţi - x.com

Un bărbat în vârstă de 21 de ani, care a stat prins sub dărâmături timp de 106 ore, a fost salvat luni de echipe din Venezuela, Mexic și El Salvador, a anunțat președintele Nayib Bukele din El Salvador.

Mii de salvatori - inclusiv peste 2.000 veniţi din străinătate - şi numeroşi voluntari participă la eforturile pentru găsirea supravieţuitorilor într-o cursă contra cronometru.

Aaron Levi Cantillo Vargas a fost găsit în viaţă sub dărâmături, în oraşul Caraballeda, în statul La Guaira, însă între salvatori şi Aaron se afla cadavrul unei alte persoane, ceea ce a complicat operaţiunea de salvare.

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Tânărul primeşte acum îngrijiri medicale, a precizat Bukele, adăugând că salvatorii vor "continua să lucreze cu speranţa că vor putea salva mai multe vieţi".

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că operaţiunea de salvare a lui Aaron a durat 43 de ore.

Azi, în jurul orei locale 07:00, un cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit din nou oraşele Caracas şi La Guaira . Epicentrul a fost înregistrat la 27 de kilometri nord de Caraballeda, la adâncimea de 10 kilometri, în apropiere de zona devastată de catastrofa de miercurea trecută,

Bilanţul dublului seism din Venezuela a ajuns duminică la 1.450 de morţi, dar autorităţile se așteaptă ca numărul să crească. Aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU.

Numeroase imobile au fost avariate, 774 de clădiri au fost afectate, dintre care 189 s-au prăbuşit complet. Şansele de a găsi supravieţuitori scad odată cu trecerea timpului, estimează experţii.

"Operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Am găsit persoane în viaţă (...) Ne păstrăm încă speranţa", a declarat Rodriguez.

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