Polonia cere Germaniei despăgubiri de 2.333 de euro pe an pentru fiecare supraviețuitor al ocupației naziste

Polonia face un nou pas în disputa de durată cu Germania privind despăgubirile pentru victimele ocupației naziste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Autoritățile de la Varșovia au înaintat o propunere concretă prin care solicită ca fiecare supraviețuitor polonez al ocupației germane să primească anual echivalentul a aproximativ 2.333 de euro, sub forma unui ajutor umanitar finanțat de Berlin.

Potrivit Institutului Memoriei Naționale de la Varșovia, un număr de 5.845.109 polonezi au fost uciși, închiși sau deportați pentru muncă forțată în timpul ocupației germane dintre anii 1939 și 1945, scrie Agerpres.

În decembrie anul trecut, premierul polonez Donald Tusk l-a îndemnat pe cancelarul german Friedrich Merz să ia mai repede o decizie privind 'ajutorul umanitar' pentru victimele poloneze ale ocupației naziste, întrucât vârsta înaintată a supraviețuitorilor nu permite amânări.

"Când am vorbit cu cancelarul (german) anterior, Olaf Scholz, în urmă cu doi ani, erau 60.000 de persoane. Acum au mai rămas 50.000. Trebuie să vă grăbiți", a spus atunci premierul polonez.

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Fostul cancelar german Scholz declarase în 2024 că Germania se va strădui să adopte măsuri de sprijin pentru victimele poloneze supraviețuitoare ale agresiunii și ocupației germane dintre 1939 și 1945. Dar el nu a precizat cifre, cel puțin nu public, pentru acest 'gest umanitar', pe care website-ul Onet l-a estimat atunci la aproximativ 200 de milioane de euro.

Un raport oficial polonez, întocmit de o comisie alcătuită din economiști, avocați și istorici în perioada în care partidul naționalist și conservator Lege și Justiție (PiS) se afla la putere, a estimat la între 1,3 și 1,5 miliarde de euro valoarea compensației pe care Polonia ar trebui să o revendice din partea Germaniei.

Guvernele de la Berlin au transmis însă în mod repetat că, din punctul său de vedere, problema reparațiilor de război cerute de Polonia este închisă, întrucât guvernul polonez a semnat în anul 1953 un acord cu fosta Republică Democrată Germană (RDG) prin care Varșovia renunța la cererile privind reparațiile de război. Însă, conform Varșoviei, acel acord semnat de guvernul comunist polonez este nul din punct de vedere juridic, dat fiind că atunci Polonia acționa la ordinele URSS.

În opinia premierului Tusk, diferența dintre ceea ce ar putea fi un 'gest umanitar' din partea Germaniei și ceea ce solicită Polonia reprezintă o 'mare problemă', motiv pentru care a respins ca insuficientă oferta cancelarului Scholz din 2024, scrie Suddeutsche Zeitung.

Potrivit acestei publicații, partea poloneză a prezentat recent guvernului german un plan foarte precis, care ar consta în plata anuală a 10.000 de zloți (aproximativ 2.333 de euro) către fiecare victimă poloneză în viață a ocupației naziste, plată care să fie efectuată prin intermediul Fundației germano-poloneze pentru reconciliere.

Mai multe ministere ale guvernului federal german discută propunerea, dar fără vreun progres aparent, date fiind obiecțiile de ordin juridic, temerile privind revendicări similare din partea altor țări și situația bugetară dificilă, mai notează publicația citată.