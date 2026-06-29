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Atac armat în nordul Germaniei: 5 persoane împuşcate mortal, în plină zi. Atacatorul, reţinut

Atac armat în nordul Germaniei: 5 persoane împuşcate mortal, în plină zi. Atacatorul, reţinut - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.06.2026, 15:50 | Modificat la 29.06.2026, 15:56

Cinci persoane au fost împuşcate mortal luni în oraşul Stade din nordul Germaniei, la 40 km de Hamburg, a informat poliţia, precizând că a fost reţinut un suspect, transmite dpa.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că "au fost trase focuri de armă în apropierea unui centru pentru tineret, în centrul oraşului".

Deocamdată nu se cunosc alte date despre incident.

Într-o postare pe X, departamentul de poliţie din Lüneburg a sfătuit publicul să evite zona.

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Oraşul Stade se află la circa 40 km vest de Hamburg.

Redactia Observator
Redactia Observator
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