Americanii sunt chemați marți la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin care va stabili ce partid va controla Congresul în ultimii doi ani ai mandatului președintelui Donald Trump. Votul reprezintă și primul test electoral la nivel național pentru actuala administrație, într-un context marcat de nemulțumirile populației față de costul ridicat al vieții și războiul cu Iranul. Rezultatele vor arăta dacă alegătorii preferă să limiteze puterea lui Trump, prin acordarea controlului asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului democraților, sau dacă vor menține actualul echilibru politic, potrivit News.ro.

Alegeri în SUA. Ce miză are scrutinul pentru Donald Trump și cine ar putea prelua controlul Congresului - Profimedia

Rezultatul ar putea, de asemenea, să remodeleze dezbaterile din cadrul ambelor partide cu privire la mesajele şi politicile care rezonează cel mai mult cu alegătorii în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2028. Reuters scrie că sunt şase aspecte de urmărit în ziua alegerilor.

Ce state vor decide cine controlează Congresul SUA după alegerile din 2026

Democraţii au nevoie de un câştig net de patru locuri atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat, pentru a răsturna majorităţile strânse ale republicanilor, de 218-214 şi, respectiv, 53-47.

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Se aşteaptă pe scară largă ca aceştia să recâştige Camera Reprezentanţilor, dar lupta pentru Senat rămâne extrem de strânsă. Amploarea câştigurilor democraţilor într-una sau în ambele camere va determina capacitatea lui Trump de a-şi promova agenda.

Victoriile democraţilor într-una sau în ambele camere vor declanşa probabil anchete privind etica lui Trump şi a administraţiei sale, modul în care au gestionat aplicarea legilor privind imigraţia şi războiul cu Iranul.

Un rezultat republican mai bun decât ar fi de aşteptat ar putea consolida controlul lui Trump asupra partidului. Pierderile importante ar putea spori presiunea de a regândi politicile nepopulare, precum tarifele şi războiul, influenţând în acelaşi timp mesajul candidaţilor care se luptă să îi succeadă.

Rezultatele preliminare din circumscripţiile din Florida şi Virginia, deţinute în prezent de republicani, ar putea oferi indicii cu privire la amploarea eventualelor câştiguri ale democraţilor. Victoriile în circumscripţiile disputate ar indica o seară solidă pentru democraţi, în timp ce victoriile în zonele cu tendinţe mai republicane ar putea semnala o reacţie negativă mult mai amplă împotriva lui Trump şi a politicilor sale.

Lupta strânsă pentru Senat se va decide probabil în funcţie de şase până la opt circumscripţii. Democraţii trebuie să câştige mai multe locuri deţinute de republicani în state în care Trump a obţinut victorii cu marje de două cifre în 2024, inclusiv Ohio, Iowa, Alaska şi Texas.

Chiar şi Kansas, în ciuda victoriei lui Trump cu 16 puncte procentuale acolo, a devenit disputat în ultimele săptămâni, iar o victorie a democraţilor ar semnala un val mai amplu.

Republicanii îşi pot păstra controlul câştigând majoritatea acestor curse, în timp ce democraţii vor trebui probabil să păstreze Michiganul şi să câştige Maine.

Temeri privind posibile nereguli și întârzieri la numărarea voturilor în SUA

Funcţionarii electorali au avertizat că cursele strânse ar putea declanşa dispute privind eligibilitatea alegătorilor, numărarea buletinelor de vot şi certificarea rezultatelor, în timp ce cozile lungi, defecţiunile maşinilor de vot sau contestaţiile din partea observatorilor electorali partizani ar putea alimenta litigii şi întârzia rezultatele.

Departamentul de Justiţie al lui Trump intenţionează să mobilizeze aproximativ 1.000 de observatori la nivel naţional în ziua alegerilor, aproape triplu faţă de numărul utilizat la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului, o măsură despre care unii oficiali locali se tem că ar putea intimida alegătorii, deşi Departamentul de Justiţie susţine că aceste temeri sunt nefondate.

Unii oficiali electorali şi experţi juridici se tem că anchetele federale şi contestaţiile legale ar putea întârzia sau perturba certificarea rezultatelor electorale în cursele electorale strânse. Pe 22 octombrie, Departamentul de Justiţie al lui Trump a intentat un proces pentru a împiedica preventiv statul Alaska să certifice rezultatele alegerilor pentru Senat în cazul în care candidatul republican în funcţie ar pierde cu o marjă mică, susţinând că alegătorii ar putea fi induşi în eroare deoarece doi republicani de pe buletinul de vot au nume aproape identice.

Procurorul general Todd Blanche a refuzat, pe 22 octombrie, să excludă intervenţia Departamentului de Justiţie în procesul de certificare a rezultatelor electorale la nivel de stat, afirmând că circumstanţe extreme ar putea justifica o astfel de acţiune.

De asemenea, este puţin probabil ca mai multe state să prezinte rezultate complete în noaptea alegerilor, în special în cursele electorale strânse, ceea ce creează un teren propice pentru dispute.

Cum ar putea reacționa Donald Trump dacă republicanii pierd controlul Congresului

Modul în care Trump va reacţiona la rezultate, mai ales dacă republicanii vor pierde controlul asupra Congresului, ar putea deveni una dintre cele mai importante ştiri ale serii.

În primele ore ale zilei de 4 noiembrie 2020, înainte ca numărarea voturilor să se fi încheiat în mai multe state, Trump şi-a declarat victoria şi a cerut oprirea numărării.

În cele din urmă, a pierdut în faţa democratului Joe Biden, dar a continuat să afirme în mod fals că alegerile i-au fost furate, contribuind la alimentarea atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, comis de o mulţime de susţinători ai săi care încercau să împiedice certificarea victoriei lui Biden de către Congres.

Trump susţine în continuare, în mod fals, că a câştigat alegerile din 2020 şi a pus la îndoială integritatea acestor alegeri intermediare, ridicând perspectiva unor contestaţii din partea republicanilor în cazul în care partidul pierde una sau ambele camere.

Anul acesta, administraţia Trump a exercitat presiuni asupra statelor pentru a obţine date privind alegătorii şi a lansat anchete privind votul persoanelor fără cetăţenie, pentru care experţii electorali şi studiile au găsit puţine dovezi care să le susţină. Recent, a dat în judecată statul California în legătură cu presupuse buletine de vot ale persoanelor fără cetăţenie.

Prezența la vot, un factor important în rezultatul alegerilor din SUA

Rata de participare a susţinătorilor de bază ai partidelor va fi importantă. Sondajele de opinie au arătat că, în perioada premergătoare zilei alegerilor, democraţii erau semnificativ mai entuziaşti în privinţa votului decât republicanii.

Totuşi, strategii avertizează că electoratul democrat, inclusiv tinerii, alegătorii de culoare şi cei hispanici, a înregistrat, de-a lungul timpului, rate de participare mai scăzute la alegerile de la jumătatea mandatului decât în anii prezidenţiali.

Sondajele indică un scepticism persistent în rândul acestor grupuri faţă de ambele partide, în special în ceea ce priveşte costul vieţii. Dacă participarea la vot în rândul acestor grupuri nu se ridică la nivelul aşteptărilor, democraţii ar putea obţine rezultate sub aşteptări în ziua alegerilor.

Datele privind votul anticipat din statele care înregistrează alegătorii pe partide au arătat o implicare mai mare a democraţilor. Însă republicanii susţin că mulţi dintre susţinătorii lor aşteaptă, în mod tradiţional, până în ziua alegerilor pentru a vota.

Cum ar putea influența alegerile din 2026 cursa pentru Casa Albă din 2028

După înfrângerea zdrobitoare suferită în alegerile prezidenţiale din 2024, democraţii s-au împărţit între cei care pledează pentru un mesaj economic mai populist şi cei care favorizează o abordare de centru, menită să recâştige votanţii indecişi.

Rezultatele bune obţinute marţi de candidaţii moderaţi şi de stânga vor permite ambelor facţiuni să susţină că politicile lor au fost validate. Acest lucru ar putea pregăti terenul pentru o competiţie aglomerată şi potenţial controversată pentru nominalizarea prezidenţială a partidului din 2028.

Sute de milioane de dolari investite în campania republicanilor. Cât au cheltuit Trump și Elon Musk

Republicanii au avut un avantaj financiar semnificativ şi au inundat undele radio şi televiziunea cu reclame care atacau candidaţii democraţi.

Deşi unii democraţi au strâns fonduri egale sau mai mari decât adversarii lor, republicanii au deţinut un avantaj general în ceea ce priveşte cheltuielile de câteva sute de milioane de dolari, odată incluse comitetele de partid şi grupurile externe.

O întrebare-cheie este dacă acest avantaj a contribuit la influenţarea curselor electorale strânse sau dacă preocupările alegătorilor legate de preţurile ridicate şi războiul din Iran au avut o pondere mai mare.

Trump a cheltuit peste 277 de milioane de dolari, în principal prin intermediul super-PAC-ului său MAGA Inc., într-o campanie intensă de ultim moment la televiziune şi prin poştă directă pentru a ajuta candidaţii republicani aflaţi în dificultate, potrivit datelor Comisiei Electorale Federale.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari în timpul ciclului alegerilor de la jumătatea mandatului, inclusiv 276 de milioane de dolari începând din iulie, pentru a sprijini candidaţii republicani.