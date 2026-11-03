Lidl face angajări în Spania. Salariile pot ajunge la 21.000 de euro pe an. Şi românii pot aplica

Lidl face angajări pentru supermarketurile sale din Spania. Experienţa nu este obligatorie, iar salariile sunt atractive. Şi românii pot aplica.

Lidl are în prezent 86 de posturi vacante pentru casieri și lucrători comerciali în supermarketurile sale din Spania. Pentru majoritatea locurilor de muncă nu este necesară experiența profesională, fiind suficiente studiile gimnaziale obligatorii. Compania oferă contracte pe perioadă nedeterminată sau determinată, atât cu normă întreagă, cât și cu program parțial. Unele posturi presupun exclusiv activitate în weekend.

Unul dintre aspectele care atrag atenția este faptul că, spre deosebire de majoritatea lanțurilor de supermarketuri, Lidl publică salariul în fiecare anunț de angajare. Remunerația anunțată este cuprinsă între 18.800 și 21.000 de euro brut pe an.

Ce locuri de muncă oferă Lidl

Postul de casier și lucrător comercial este unul dintre cele mai răspândite și mai versatile din magazinele Lidl.

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Potrivit companiei, responsabilitățile zilnice includ:

Încasarea produselor la casa de marcat și asistarea clienților.

Aprovizionarea rafturilor și menținerea ordinii în magazin.

Verificarea prospețimii produselor.

Pregătirea, coacerea și aprovizionarea rafturilor cu produse de panificație.

Participarea la inventare și curățarea spațiului de vânzare și a depozitului.

Ce salarii oferă Lidl

Toate anunțurile de angajare pentru posturile de casier și lucrător comercial analizate indică același interval salarial: între 18.800 și 21.000 de euro brut pe an, pentru candidații aflați la început de carieră.

Există însă un detaliu important: aceeași sumă este menționată atât în ofertele pentru 40 de ore de muncă pe săptămână, cât și în cele pentru 24 sau 25 de ore.

În mod obișnuit, acest interval salarial corespunde unui program cu normă întreagă, iar în cazul contractelor part-time salariul este calculat proporțional cu numărul de ore lucrate. Candidații sunt sfătuiți să clarifice acest aspect în timpul interviului.

Tipurile de program disponibile sunt:

Normă întreagă (40 de ore). Ture alternative, dimineața sau după-amiaza. Contracte permanente sau temporare.

Program parțial (24–30 de ore). Ture alternative. Posturi disponibile inclusiv în Andaluzia și Insulele Canare.

Doar în weekend. Posturi de 24 de ore pe săptămână, exclusiv în weekend, cu contract pe perioadă nedeterminată.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care vor să se angajeze la Lidl

Cerințele pentru ocuparea posturilor sunt relativ accesibile:

Absolvirea învățământului secundar obligatoriu din Spania (ESO) sau deținerea unor studii echivalente.

Disponibilitate pentru lucrul în ture, dimineața sau după-amiaza.

Motivație, flexibilitate și capacitatea de a lucra în echipă.

Experiența anterioară în comerț reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie.

Ce beneficii oferă Lidl pe lângă salariu

Compania pune la dispoziția noilor angajați mai multe beneficii:

Pregătire teoretică și practică încă din prima zi de muncă.

Săptămână de lucru de cinci zile, în loc de șase, și program de lucru continuu.

Șase weekenduri libere pe an, care permit angajaților să beneficieze de timp liber de calitate.

Înregistrarea și compensarea fiecărui minut lucrat.

În ce regiuni din Spania sunt disponibile locurile de muncă

Posturile vacante se modifică zilnic, însă, potrivit anunțurilor analizate, există oportunități de angajare în mai multe regiuni ale Spaniei. Printre acestea se numără Andaluzia (Málaga, Granada și Almería), Insulele Canare (Gran Canaria, Fuerteventura și Lanzarote), Madrid, Catalonia, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, Aragón și Castilla y León.

Candidații pot utiliza platforma oficială de recrutare pentru a căuta locuri de muncă în funcție de oraș și de distanța față de localitatea în care locuiesc.

Cum poți aplica pentru un loc de muncă la Lidl

Procesul de înscriere se desfășoară online, prin intermediul portalului oficial de recrutare al companiei. Persoanele interesate trebuie să acceseze site-ul empleo.lidl.es, să intre în secțiunea dedicată magazinelor și să selecteze postul de casier sau lucrător comercial.

Ulterior, pot căuta ofertele în funcție de oraș și pot verifica programul de lucru, tipul contractului și salariul menționat în fiecare anunț.

Pentru a aplica, candidații trebuie să apese butonul „Inscríbete” (Înscrie-te), să își creeze un profil și să încarce CV-ul.

Dacă îndeplinesc cerințele postului, vor fi contactați pentru un interviu.

O recomandare pentru cei care își doresc să se angajeze este să aplice la mai multe magazine din apropiere și să ia în calcul diferite tipuri de program. Contractele temporare pot reprezenta o oportunitate de a obține ulterior un post permanent.